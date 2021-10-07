12 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони – МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 7 жовтня 12 областей відповідають показникам «помаранчевої» зони. Це: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька і Чернівецька області.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей можуть потрапити у «червону» зону епідеміологічної небезпеки через поширення COVID-19.

За його словами, в такому разі кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри й інші громадські місця зможуть працювати лише, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Як заявив Шмигаль, статистика по кількості нових хворих є «невтішною», при цьому – багато нових шпиталізацій і тяжких випадків.

За даними МОЗ, в Україні минулої доби зафіксували 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 421 дитина і 341 медпрацівник.