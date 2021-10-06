Уряд виділив 25 млн гривень на рекламу вакцинації

Уряд України виділив 25 мільйонів гривень з бюджету на інформаційну кампанію щодо вакцинації від COVID-19 на телебаченні. Відповідну постанову ухвалили на засіданні 6 жовтня.

«Гроші будуть передані в розпорядження профільному відомству – Міністерству культури та інформаційної політики. Міністерство охорони здоров’я координуватиме розробку самого контенту», – повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Він наголосив, що наявної реклами у межах соціальної квоти недостатньо для масового інформування населення.

В уряді нагадали, що з березня по серпень 2021 року на телебаченні було розміщено шість відеороликів з інформацією про вакцинацію від COVID-19 у межах соціальної квоти та партнерства.

«За даними Nielsen Ukraine, за цей час тема вакцинації охопила 19,3 млн, або 71% ТВ-аудиторії українців старших 18 років», – мовиться у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 5 879 300 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.