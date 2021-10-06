Найближчим часом кілька областей України можуть потрапити у «червону» зону – Шмигаль

Найближчими днями декілька областей можуть потрапити у «червону» зону епідеміологічної небезпеки через поширення COVID-19, повідомив на засіданні уряду 6 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в такому разі кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри й інші громадські місця зможуть працювати лише, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Як заявив Шмигаль, статистика по кількості нових хворих є «невтішною», при цьому – багато нових шпиталізацій і тяжких випадків.

«Розгортаємо додаткові лікарні, підключаємо більшу кількість лікарів, адже бачимо, що в деяких областях ситуація набирає загрозливого масштабу», – сказав голова уряду.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 6 жовтня 11 областей відповідають показникам «помаранчевої» зони. Це: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька і Чернівецька області.

В Україні за минулу добу зафіксували 12 662 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1186 дітей і 271 медпрацівник.