Ще понад 122 тисячі людей вакцинували від COVID-19 в Україні – МОЗ

В Україні за минулу добу від COVID-19 вакцинували 122 298 людей. Одну дозу отримали 59 428, повністю імунізовані 62 870 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини, з них отримали одну дозу – 7 360 200 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 5 942 170 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.