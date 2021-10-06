Україна має всі можливості за 2-3 роки виробляти власні вакцини – науковець. Що необхідно для цього?

Першу вітчизняну вакцину проти коронавірусу українці отримають вже на початку наступного року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. У Харкові на підприємстві «Лекхім» почали налагоджувати лінію для виробництва вакцини CoronaVac. Крім цього, МОЗ обіцяє також запустити виготовлення в Україні вакцини Pfizer і Moderna. Чи можна в цьому випадку говорити про власне українську вакцину? І чи має Україна науковий і виробничий потенціал для виготовлення вакцин власного виробництва?

Українська чи китайська?

Фармацевтичний концерн «Лекхім», який цьогоріч став офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україні, почне виробляти її в першому кварталі 2022 року. Сировину для неї постачатиме Китай, а на підприємстві будуть фасувати її в одноразові шприци.

«Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 мільйонів євро, – це дуже добре», – заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов на зустрічі з колективом «Лекхіму». Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Харківської міськради.

На думку головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, яку він висловив в інтерв’ю виданню «Фокус», локалізоване виробництво допоможе уникнути додаткових транспортних витрат. Крім цього, за словами чиновника, в майбутньому Україна планує налагодити виробництво інших вакцин проти коронавірусу – Pfizer і Moderna, використавши для цього потужності фармацевтичної компанії «Індар».

В Україні є і потужності, і відповідні фахівці, щоб постачати на ринок вакцини власного виробництва, зокрема, і вакцини проти коронавірусу, наголосив у коментарі Радіо Свобода академік НАН України, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

Проте в даному випадку мова йде про фасування вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac. «Велика науково-дослідна команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським. Навіть реагенти повинні постачати вітчизняні хімзаводи», – сказав Ігор Кузін.

Це українське виробництво китайської вакцини

«Підприємство отримуватиме її у великих обсягах і буде надавати цим вакцинам лікарської форми. Це українське виробництво китайської вакцини. Понад рік тому я мав розмову з президентом компанії «Лекхім», який розповідав, що вони прокредитували китайську сторону і стали в чергу на поставку CoronaVac. Ми пам’ятаємо, яка тоді була ситуація. Жодної вакцини не було схвалено, вони лише проходили клінічні випробування», – зазначив Сергій Комісаренко.

Щоправда, він сумнівається в тому, що український CoronaVac буде дешевшим за китайський оригінал.

«Лекхім» – це приватна фірма. Вона вклала гроші і, думаю, компанія буде просити, щоб держава їм компенсувала кошти. Держава буде купувати в «Лекхіма» за бюджетні кошти», – припускає Сергій Комісаренко.

Радіо Свобода звернулась за роз’ֹֹясненням до фармацевтичної компанії, але в «Лекхімі» наразі утримались від коментарів.

Класичні вакцини і їхня специфіка

Україна мала потенціал і у свій час виробляла вакцини для всього Радянського Союзу. Тоді на фармацевтичних підприємствах виготовляли класичні вакцини, або іншими словами – вакцини з інактивованим вірусом, до яких належить і CoronaVac, зауважив у розмові з Радіо Свобода старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Зеновій Ткачук. Їхнє виробництво має специфіку:

воно потребує чималих коштів;

є дуже небезпечним.

Коронавірус дуже заразний і вимагає спеціальних умов

«Проблема полягає в тому, що для виробництва вакцин цього класу необхідно виготовити певну кількість біомаси вірулентного (патогенного – ред.) вірусу, потім інактивувати його, а далі вже мати вакцину. Коронавірус дуже заразний і вимагає спеціальних умов, так званих лабораторій класу BSL-3 (BioSafety Level – рівень безпеки – ред.)», – зазначає Зеновій Ткачук.

Відтак прогресивні світові держави пішли іншим шляхом і почали шукати способи, як відійти від вірулентності вірусу. Відтак, з’ֹявилися вакцини на основі окремих білків. Їхнє виробництво є і простішим, і дешевшим.

Є можливості в Україні?

У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський пообіцяв українським науковцям мільйон доларів за винайдення вакцини проти коронавірусу. І в Україні є можливості для такого виробництва, каже Сергій Комісаренко, проте нині Україна обрала найпростіший шлях – розливати вакцину.

Існує меморандум про співробітництво між НАН України і підприємством «Індар» про вироблення мРНК-вакцини

«Стратегічно треба працювати над мРНК-вакциною. Кожного року я буваю у Женеві на зустрічі країн-членів Конвенції із заборони біологічної зброї. Говорив з експертами ВООЗ, чи вони нам допоможуть у створенні мРНК-вакцини? Існує меморандум про співробітництво між НАН України і підприємством «Індар» про вироблення мРНК-вакцини. НАН України готова працювати над технологією виготовлення вакцини», – зауважив Сергій Комісаренко.

Запустити через два-три роки виробництво власної вакцини в Україні цілком реально, стверджує і Зеновій Ткачук. Для цього, на його думку, потрібне політичне рішення про створення біо-кластеру – «горизонтальної» структури з виготовлення вакцини.

«Необхідно на конкурсній основі зібрати фахівців з різних інститутів, які кожен на своєму рівні працював би над цим питанням. Один інститут створює технологію виробництва вірусної мРНК, другий на її базі створює лікарську форму, третій проводить доклінічні дослідження, четвертий проводить клінічні дослідження, а фармацевтичне підприємство надає свої потужності для виробництва тощо.

У нашому інституті вже ухвалено рішення про будівництво лабораторії BSL-2 (другого класу безпеки), яка створить умови для виробництва вірусної мРНК. Вже отримали кошти. Але без лабораторій рівня BSL- 3, яка необхідна для доклінічних досліджень, неможливо працювати з вірусом SARS-COV-2. НАН України зробила «широкий жест» і запропонувала віддати свої готові приміщення, щоб їх переобладнати під BSL-3. Але поки що ми не побачили ентузіазму з боку МОЗ.

Технологія мРНК, на якій створена вакцина від коронавірусу, – це технологія майбутнього фармацевтичної промисловості

Технологія мРНК, на якій створена вакцина від коронавірусу, – це технологія майбутнього фармацевтичної промисловості. Вона має багато можливостей, на її основі можна виготовляти нові ліки, інші вакцини – проти ВІЛ-СНІДу, раку. Тобто економічного програшу не буде», – каже вчений.

За словами науковця, вибудовувати «вертикаль» у цій ситуації, чого прагнуть чиновники, означатиме створення додаткових перешкод, більших витрат і відсуне реальне виробництво вакцин років на десять.