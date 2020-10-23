Ми запізнилися з розробкою вакцини проти COVID-19 щонайменше на пів року – Комісаренко

Президентові Володимиру Зеленському представили результати доклінічних випробувань української вакцини проти коронавірусу. За словами науковців, препарат вважатиметься українським, хоча над його розробкою працювали як українські, так і американські вчені. Лабораторні дослідження тривали шість місяців, на черзі – клінічні випробування, які проводитимуться на добровольцях. Радіо Свобода з’ясовувало, які перспективи отримати ефективну і безпечну вакцину в Україні? Які саме українські установи беруть участь у дослідженнях? І чи працюватиме вакцина у боротьбі з COVID-19?

Володимир Зеленський назвав унікальною українську вакцину проти COVID-19. Про це він заявив в інтерв’ю чотирьом телеканалам.

«Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду, унікальна. Це – не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім, велись. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку».

За словами одного з розробників вакцини, президента компанії DiaPrep System Inc., епідеміолога Михайла Фаворова, Україна може отримати власну вакцину проти коронавірусної інфекції вже через рік. Про це він заявив в інтерв’ю «РБК-Україна». За словами науковця, зараз вони шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво цього препарату.

Над розробкою вакцини працюють українські і американські дослідники, зазначив у коментарі Радіо Свобода академік НАН, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко.

Американських колег представляє Михайло Фаворов, який є громадянином США і живе там близько 30 років. З української сторони дослідження проводили фахівці приватної компанії «НВК «Діапроф-мед» і дві установи Національної академії наук України (Інститут біології клітини та Інститут біохімії імені О. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко – ред.)

В Україні немає лабораторій з необхідним рівнем безпеки для роботи з вірусами – Комісаренко

В Україні немає можливості працювати з самим вірусом, його культурою. У нас немає лабораторій третього рівня біобезпеки

«Я був на цій нараді у президента. Є реальна перспектива отримати вакцину. Можемо закуповувати, а можемо робити власну. Справа в тому, що в Україні немає можливості працювати з самим вірусом, його культурою. У нас немає лабораторій третього рівня біобезпеки. А у США перевіряли прототип вакцини, наскільки можна його використовувати, щоб захищати клітини людського організму від COVID», – зазначає Сергій Комісаренко.

На думку академіка, прототип української вакцини цікавий тим, що він оригінальний і не схожий на вакцини, над якими працюють інші вчені чи світові фармацевтичні компанії. Майбутня вакцина спрямована на зовсім інший протеїн у структурі вірусу, зауважує Сергій Комісаренко:

«Якщо будемо вважати, що доклінічні випробування завершені і ця вакцина виглядає перспективною, потрібно починати клінічні випробовування, які проводяться на добровольцях (молодих і здорових людях), чи буде препарат викликати імунну відповідь. Для цього потрібно знайти фармацевтичну компанію, щоб створити декілька тисяч зразків цієї вакцини, аби провести першу і другу фази клінічних випробувань. Якщо ці випробування доведуть ефективність цієї вакцини, тоді можна випускати вже більшу кількість: десятки тисяч зразків, щоб почати випробування на третій фазі – вона проводиться на значно більшій кількості людей (20-30 тисяч). Китай вже завершив випробування на 60 тисячах добровольцях. На цьому етапі беруть людей різного віку, статі, з різними захворюваннями».

Зараз ведуться переговори з фармацевтичними підприємствами щодо першої промислової партії препарату для першого етапу клінічних досліджень, зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків гендиректора «Центру громадського здоров’я» МОЗ України Ігор Кузін:

«Я не думаю, що є якісь добровольці, які готові взяти участь у випробуванні, тому що немає критеріїв, за якими вони підбираються, і ще не виготовили промислову партію вакцини. Я впевнений, що наші українські науковці спроможні виробляти не лише вакцини, але й інші високотехнологічні продукти. Інша справа, що фінансування науки в Україні не є стабільним, порівняно з іншими європейськими державами чи США. Тому сама ідея розробки вакцини зароджувалась в стінах комерційної установи. Щодо постаті Фаворова, я знаю його як фахівця, який працює у США і є представником поважної наукової установи Америки».

Вчені стверджують: будь-яка вакцина повинна мати дві головні властивості – бути ефективною і безпечною. За словами Сергія Комісаренка, зараз у суспільство «вкидається» думка про шкідливість вакцинації, мовляв, не треба імунізуватися. Проте щеплення наразі є єдиним дієвим засобом профілактики інфекційних захворювань. Цю думку поділяє і лікар-інфекціоніст Євген Дубровський, якщо мова йде про такі серйозні інфекційні недуги, як гепатит, правець чи дифтерія. Проте він зауважив в інтерв’ю Радіо Свобода: «Вакцина – це палиця на два кінці. Це стовідсотково благо для людства. Я зробив щеплення від серйозних захворювань: від гепатиту, від дифтерії, правця. Я не виступаю проти щеплень. У мене щеплення за графіком. Ті вакцини, які дійсно вимагають уваги. Але ось ці респіраторні вакцини...

Поки ми робитимемо щеплення, COVID зможе змутувати і вакцина не працюватиме

І, знову ж таки, мутації. Чому від грипу вакцина працює так-сяк? Тому що грип постійно мутує, щороку. Ми робимо щеплення від штамів, які ми передбачаємо, що вони будуть в цьому році. Поки ми робитимемо щеплення, COVID зможе змутувати і вакцина не працюватиме. Маса нюансів».

Потужні фінансові вливання не врятують ситуацію – Донськой

Набагато скептичніше оцінює найближчу перспективу отримати українську вакцину старший науковий співробітник лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Борис Донськой. Як зазначив він у коментарі Радіо Свобода, для цього необхідно створювати відповідні установи, належно фінансувати їх, перевіряти результати їхньої діяльності, доводити їх до рівня світових стандартів. Лише за таких умов, додає він, років через 10 вони можуть створити конкурентно здатний продукт:

До лікувального продукту, до вакцини – як до неба ще

«Це смішно звучить. От дайте зараз вам реактивний літак, куди ви на ньому полетите? Біотехнологічна і наукова галузі настільки деградовані, що зараз не йдеться про створення якогось світового прориву, нам би розробляти препарати бодай на рівні вже існуючих стандартів. Доклінічні результати – це результати в пробірці. Між пробіркою і мишею минають роки, а між мишею і людиною – також роки досліджень. До лікувального продукту, до вакцини – як до неба ще».

Шлях досліджень, який обрали розробники української вакцини – трохи архаїчний, вважає Борис Донськой. Максимум, до чого він може привести, це до появи у людини антитіл до S-протеїну, і є великі сумніви, чи наявність цих антитіл запобігає захворюванню і чи буде давати цей продукт стійкий імунітет, стверджує імунолог.

На виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 мільйонів гривень і держава у повному обсязі готова фінансувати цей процес, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Проте серйозні фінансові вливання, на думку Бориса Донського, в один момент не піднімуть на ноги кволу імунобіологічну промисловість:

«Від одного насіння не можна чекати яблук. Спочатку треба було садити сад, поливати, боротися зі шкідниками. Зараз питають: «А де ці фахівці?». Ті, що були, роз’їхалися, а ті, що є на місцях, вони 20 років тому мали піти на біологічний факультет, отримати диплом і працювати кропітливо в лабораторіях. А цього немає. Треба цей сад було саджати 20 років тому».

Російська вакцина – «сирий млинець» для внутрішнього користування

У серпні президент Росії Володимир Путін заявив, що ця країна першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

Сумніви щодо її безпечності та ефективності висловив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. За його словами, минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про дієвість препарату.

В Росії провели лише першу фазу випробувань і не закінчили другу, розвідає академік Сергій Комісаренко:

«Я вже мовчу про третій етап. З огляду на це ми не певні, чи не буде вона мати побічні ефекти. В усьому світі реєструють вакцину, коли завершують усі стадії її випробування. Наразі 9 вакцин у світі проходять випробування, але вони поки не зареєстровані. По закінченню усіх випробувань ВООЗ рекомендуватиме їх до використання. А росіяни вже зареєстрували свою вакцину ще до того, як провели випробування. Тобто вона сира. Точилися розмови, щоб придбати російську вакцину чи отримати в подарунок, але я б утримався від цих поспішних кроків».

Україна не купуватиме російську вакцину проти коронавірусу, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. В Україні ліки та вакцини допускаються до використання тільки після державної реєстрації, яку здійснює Державний експертний центр МОЗ. А поки, зазначають у відомстві, жодних заяв щодо реєстрації російського препарату їм не надходило.