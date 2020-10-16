The Times запідозрила Росію у поширенні фейків про вакцину проти COVID-19

Російські чиновники можуть бути причетні до поширення страшних мемів і фейкових новин про вакцину від коронавірусу нового типу, яку розробляють у Великій Британії. Про це пише британське видання The Times, зазначаючи, що така дезінформація може вдарити по продажу вакцини на ринках, на які також націлена Росія зі своєю вакциною.

Мова йде про векторну вакцину від коронавірусу, яку розробляє Оксфордський університет разом із британським фармацевтичним велетнем AstraZeneca. Її робота заснована на доставці ділянки геному коронавірусу за допомогою аденовірусу шимпанзе. За інформацією газети, у Росії створили меми, які обігрують цей момент і створюють у користувачів інтернету відчуття, що використання такого препарату може перетворити людину на мавпу.

The Times зазначає, що меми про так зване «мавпяче походження» націлені на жителів Бразилії й Індії. За даними видання, саме на цих ринках Росія розраховує продавати свою вакцину. Вона працює за схожим принципом із оксфордського вакциною, але базується на аденовірусі людини. У матеріалі зазначається, що наразі не ясно, чи узгоджувалося поширення дезінформації безпосередньо з Кремлем і хто за це відповідальний. Втім, як вказано, жарти про мавп і вакцину звучали у підсумковому випуску програми новин на державному телеканалі «Росія-1».

На початку вересня відмінності між британською і російською вакциною коментував прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, російські вчені вважають, що використовувати людський вірус – «більш надійно».

У коментарі газеті Пєсков заперечив інформацію, викладену в матеріалі. Він сказав, що саме припущення, ніби Москва має стосунок до такої дезінформації, є дезінформацією.