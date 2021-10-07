Понад 15 тисяч нових випадків COVID-19 виявили в Україні – МОЗ

В Україні минулої доби зафіксували 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 421 дитина і 341 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом доби шпиталізували 3 541 людину, 4 380 – одужали, 314 людей померли.

За добу провели понад 113 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) і Донецькій (985) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 497 643 людей, 57 840 – померли.