Кількість хворих і лікарні. Де в Україні ситуація з COVID-19 найкритичніша?

З середини липня в Україні почала набирати обертів третя хвиля COVID-19. Новий спалах захворювання зафіксували у перший місяць осені, а 23 вересня Україна офіційно увійшла до «жовтої» зони. Нині, як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кількість нових хворих стрімко зростає, і незабаром кілька областей можуть потрапити до «червоної» зони.

За словами очільника уряду, нинішній перебіг захворювання схожий на попередню хвилю коронавірусу. За інформацією МОЗ, наразі зайнято трохи менше ніж 50% ліжок у лікарнях по всій Україні. Проте в низці областей ситуація викликає особливе занепокоєння.

Харківщина

На перше місце за кількістю нових випадків захворювання вийшла Харківська область. Станом на 6 жовтня тут зареєстрували 1168 хворих. За словами заступника голови Харківської ОДА Михайла Черняка, в регіоні зберігається напружена епідеміологічна ситуація. Зростає навантаження на систему охорони здоров’я, але й розширюється перелік закладів, готових прийняти хворих.

Важливий елементом у протидії розповсюдженню COVID-19 керівництво області називає роботу сімейної медицини (раннє виявлення і ефективне лікування), а також вакцинацію.

За минулу добу на Харківщині зареєстрували 1168 нових випадків. Наразі хворіють майже 17 тисяч людей. У багатьох важкий перебіг захворювання.

Щеплення отримали понад 461 тисячу людей (однією дозою або двома), а це 24% дорослого населення.

Вакциновані місцеві жителі майже не потрапляють до медичних закладів.

З 2800 осіб, які госпіталізовані на Харківщині з COVID-19, лише 154 отримали щеплення бодай однією дозою.

У лікарнях Харківщини зайнято 56% ліжок із киснем. З 5 жовтня ковідних пацієнтів приймає обласний шпиталь ветеранів війни, який має досвід роботи з такими хворими. В ньому 256 ліжок з підключеним киснем.

Львівщина

Львівщина посідає друге місце за кількістю нових захворювань. Минулої доби тут зареєстрували 1130 нових випадків.

Станом на 6 жовтня в області ушпиталили 228 осіб

У стаціонарах нині лікується 2131 пацієнт (53,95%) з них вакцинованих 139 людей, зокрема двома дозами – 79), повідомляє офіційна фейсбучна сторінка департаменту охорони здоров’ֹя Львівської ОДА.

250 додаткових ліжок виділили у двох лікарнях Львова, що приймають ковідних пацієнтів. Загалом в області працюють 18 медичних закладів, в яких нараховується 3950 ліжок.

Лікарням, які приймають ковідних пацієнтів, виділили 29,5 мільйонів субвенції на забезпечення киснем важких хворих.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області станом на 6 жовтня зафіксували 1042 нових випадки. Найбільша кількість у Дніпрі – 386.

Характерною рисою області є висока щільність населення, а також те, що майже 85% населення проживають у міських поселеннях. Відтак, кажуть фахівці, це пояснює стрімкі темпи поширення інфекції.

За даними в.о. директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Вікторії Кулик, за останні два тижні динаміка захворюваності в області зросла на 44%. Пацієнти з підозрою на коронавірус та підтвердженим діагнозом зайняли майже 65% ліжок у госпітальних базах Дніпропетровщини.

Наразі в області зробили понад 1 мільйон 200 тисяч щеплень. Вакциновані майже 87% працівників медзакладів та понад 80% освітян.

Одещина

На Одещині лабораторно підтвердили 1079 нових випадків.

З них 73 дитини

10 медичних працівників.

За словами першого заступника голови Одеської ОДА Бориса Волошенкова, в області спостерігається «епідемія невакцинованих».

96% одеситів, які потрапили до лікарень, не отримали щеплення.

Загалом провакциновано в області майже 16% дорослого населення.

Загалом в Україні за 6 жовтня зафіксували 15 125 нових випадків захворювання і 314 летальних випадків.

Щеплення отримали 122 298 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 осіб.