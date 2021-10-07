МОЗ: понад 97% госпіталізованих у вересні з COVID-19 українців – невакциновані

У Міністерстві охорони здоров’я із посиланням на дані електронної системи охорони здоров’я повідомили, що 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

«Загалом серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7% не були повністю вакциновані. Це є ще одним свідченням того, що вакцинація діє та захищає від важкої форми COVID-19», йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 98,3% осіб старше 60 років, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

Станом на 7 жовтня в Україні принаймні одну дозу антиковідної вакцини отримали 7,36 млн осіб, з них повністю вакциновано 5,94 млн.