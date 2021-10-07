З часу переходу України у «жовту зону» складено понад 12 тис постанов через відсутність масок

З часу переведення України на «жовтий» рівень епіднебезпеки складено 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 12 436 постанов щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок. Про це з посиланням на дані поліції повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Адмінпротоколи складали переважно відносно юридичних осіб, вказують у відомстві.

«За порушення карантинних правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За цей же час поліцейські склали 12 436 постанов про вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 44-3 КУпАП. Йдеться про перебування фізичних осіб без засобів індивідуального захисту у громадських будинках, спорудах чи громадському транспорті», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку запровадження карантинних обмежень в Україні було складено 103 774 адміністративні протоколи за правопорушення пов’язані із карантинними правилами, вказали у МОЗ.

«З них найбільше стосувалось працівників підприємств та установ – 18 747 протоколів. Також 13 287 протоколів склали щодо водіїв транспортних засобів, 9 823 – щодо керівників торговельних закладів, 4 770 – керівників закладів громадського харчування та розважальних закладів. За порушення правил самоізоляції склали 3 543 адміністративні протоколи. Водночас, до суду вже направили 101 467 протоколів», – йдеться в повідомленні.

В усіх регіонах України «жовтий» рівень епіднебезпеки встановили 23 вересня.