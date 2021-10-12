COVID-19: Херсонська область переходить у «червону» зону

У Херсонській області з 15 жовтня встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив 12 жовтня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки», – ідеться у повідомленні.

Упродовж останніх тижнів захворюваність і смертність від COVID-19 зростає на всій території України. За добу 11 жовтня медики зафіксували 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 352 людини.