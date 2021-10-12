США: заявку на схвалення таблеток від COVID-19 передали регулятору

Американська фармацевтична компанія Merck і її партнер Ridgeback Biotherapeutics подали в понеділок, 11 жовтня, федеральному Управлінню з контролю за харчовими продуктами (FDA) заявку на схвалення ліків від COVID-19.

Десять днів тому вони оголосили про успішне проведення третьої стадії клінічних випробувань ліків молнупіравір, який скоротив на 50 відсотків ризик госпіталізації і смерті людей в групі підвищеного ризику. На відміну від препарату ремдесивір, який вводять внутрішньовенно, молнупіравір випускатимуть у вигляді таблеток. Приймати їх рекомендуватимуть протягом перших п’яти днів після появи симптомів зараження. Курс лікування займає п’ять днів.

Незважаючи на його нижчу в порівнянні з ремдесивіром ефективність, через зручність застосування молнупіравір може стати широкодоступним препаратом від СOVID-19. Під час випробувань ліки не викликали ніяких помітних побічних ефектів.

Очікується, що рішення про схвалення нового препарату FDA ухвалить до кінця року. Фірма Merck вже почала його виробництв. Вона уклала ліцензійні угоди з декількома компаніями, які будуть поставляти ці ліки в країни з низькими доходами.

Американські експерти вважають, що препарат може виявитися ефективним засобом боротьби з пандемією, але наголошую, це не привід відмовлятися від вакцинації.