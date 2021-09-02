МОЗ повідомило про закупівлю 14 тисяч флаконів Ремдесивіру для пацієнтів з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України 2 вересня повідомило про закупівлю 14 тисяч флаконів препарату Ремдесивір для лікування пацієнтів з COVID-19

«31 серпня ДП «Медичні закупівлі України» уклало договір на закупівлю 14 346 флаконів препарату Ремдесивір. Він використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Участь в аукціоні взяли 4 кваліфікованих учасники. Завдяки високій конкурентності процедури вдалось досягти економії у 1,5 млн гривень, що складає 23,8% від очікуваної вартості препарату. Таким чином, замість 6,3 млн гривень на закупівлю буде витрачено 4,8 млн. Вартість одного флакону - 333,87 грн», – заявили у міністерстві.

У МОЗ наголосили, що закупівля відбулася за спрощеною процедурою, бо препарат включено до переліку товарів, необхідних для запобігання поширенню COVID-19.

Зазначається, що «Медичні закупівлі» придбало Ремдесивір вдруге. Перша закупівля відбулася восени минулого року.

Ремдесивір (торговельна назва Veklury) – розроблений компанією Gilead Sciences, Inc. Препарат дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.