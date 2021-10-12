У Росії оновили рекорд смертності від COVID-19

В Росії 11 жовтня зафіксовано рекордну смертність від COVID-19 від початку пандемії – померли 973 людини.

Смертність вище 900 випадків тримається в країні шосту добу поспіль. Загалом від початку пандемії від COVID-19 у Росії померли понад 218 тисяч людей.

Також минулої доби зафіксували понад 28 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом.

Чимало російських лікарів та деякі високопосадовці звинувачують російську владу у заниженні реальної статистики щодо коронавірсної пандемії.

Владу критикують і за низький рівень вакцинації населення від COVID-19. Минулого тижня в російському уряді заявили про вакцинацію близько третини населення.