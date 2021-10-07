Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Росія оновила рекорд за добовою захворюваністю на COVID-19

Черга машин швидкої допомоги в Санкт-Петербурзі, ілюстративне фото

У Росії за добу 6 жовтня виявили 27 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу, повідомляє оперативний штаб у Москеві. Раніше понад 27 тисяч хворих за день реєстрували 1 січня.

Загальна кількість хворих у Росії з початку пандемії на сьогодні становить 7 690 110.

Близькими до рекордних є і показники смертності – 924 пацієнти за добу. Абсолютний рекорд за весь час пандемії був зафіксований за добу 5 жовтня – 929 померлих. Усього з березня 2020 року інфекція забрала більш як 213 тисяч життів.

На тлі зростання числа хворих російські регіони поступово запроваджують додаткові обмеження.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG