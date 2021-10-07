Росія оновила рекорд за добовою захворюваністю на COVID-19

У Росії за добу 6 жовтня виявили 27 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу, повідомляє оперативний штаб у Москеві. Раніше понад 27 тисяч хворих за день реєстрували 1 січня.

Загальна кількість хворих у Росії з початку пандемії на сьогодні становить 7 690 110.

Близькими до рекордних є і показники смертності – 924 пацієнти за добу. Абсолютний рекорд за весь час пандемії був зафіксований за добу 5 жовтня – 929 померлих. Усього з березня 2020 року інфекція забрала більш як 213 тисяч життів.

На тлі зростання числа хворих російські регіони поступово запроваджують додаткові обмеження.