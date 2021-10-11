Жителі окупованої частини Донецької та Луганскої областей вже кілька днів розповідають про безпрецендентне збільшення кількості хворих у лікарнях та велику смертність серед них. Чому складно назвати точну кількість хворих та померлих від цього захворювання по інший бік лінії фронту?

Так званий «Минздрав ДНР» 9 жовтня оприлюднив повідомлення про більш ніж 550 випадків захворення на COVID-19 на території ОРДО. Кількість померлих там оцінюють у 82 особи.

Російський телеграм-канал «Толкователь» порівнює ці дані з цифрами по місту Москва.

Навіть з цих «офіційних» даних випливає, що ситуація га окупованій частині Донеччини дуже складна. Це підтверджують і місцеві жителі.

З'явилося шокуюче відео з однієї з Донецьких лікарень, на якому видно, як тіла людей у пластикових пакетах вантажать на ноші. Підпис під відео повідомляє, що це Донецька лікарня №3.

На іншому відео велика кількість автомобілів ритуальних послуг біля лікарні імені Калініна.

Оприлюднені відео викликали такий резонанс, що на них відреагував навіть пропагандист угруповання «ДНР», співробітник так званого «Міністерства інформації» Олексій Акутін.

Про точну кількість хворих та померлих в ОРДЛО говорити складно. Донеччанка, знайомі та родичі якої захворіли, на умовах анонімності розповіла, що не всім, хто має симптоми ковіду, ставлять такий діагноз, бо це вимагає тестування. Зазвичай людям ставлять діагноз пневмонія чи ГРВІ.

У Тік-Ток оприлюднене коротке відео ранкової черги у Діагностичного центру однієї з лікарень. Люди чекають на вулиці.

Інформацію про завантаженість служб ритуальних послуг у Донецьку в особистому листуванні підтверджують місцеві.

Про це пишуть і телеграм-канали.

Різке зростання захворюваності та смертності деякі жителі пов'язують з організацією на території ОРДЛО виборів до Державної Думи Росії.

Не обійшлося і без звинувачень на адресу України, мовляв, інфекцію принесли через блокпости.

У коментарях та обговореннях люди підтверджують рівень смертності, сумніваються та чорно іронізують над концертом російського співака Олега Газманова, що має пройти у Донецьку 14 листопада.

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