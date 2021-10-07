Коек в больницах на всех не хватает, врачи массово увольняются, а сертифицированных ВОЗ вакцин вообще нет – это реальность нынешней вспышки COVID-19 на оккупированных территориях Украины. Более того - с марта прошлого года группировки «ЛДНР» почти не выпускают людей в свободную Украину, где их ждут одобренные Западом вакцины. Радио Донбасс.Реалии попросило врача-анестезиолога, профессора кафедры анестезиологии и интенсивной терапии университета имени Богомольца Сергея Дуброва рассказать в эфире о том, что может спасти украинцев в условиях «ковидного ада» в Донецке или Луганске.

– Единственная вакцина, которая сейчас доступна на неподконтрольных территориях, – однодозная Sputnik Lite. Что вы о ней скажете, насколько на эффективна?

– Если говорить об эффективности вакцины, я думаю, невозможно на сегодняшний день верить российским исследованиям. В Украине все препараты и протоколы вносятся в Украинский национальный протокол согласно рекомендациям European Medicines Agency (EMA), Food and Drug Administration (FDA, управление по медикаментам и продуктам США – ред.) или министерств здравоохранения развитых стран. Россия, насколько мне известно, подавала документы, досье на регистрацию «Спутника» в EMA, но регистрацию не прошла, и это длится уже более полугода, что, на мой взгляд, скорее всего говорит о недостаточности доказательных данных по поводу вакцин «Спутник».

Можно вакцинироваться в Украине жителям оккупированных территорий. Сделали все возможное для этого

На самом деле, можно вакцинироваться в Украине, в том числе, жителям оккупированных территорий: Министерство здравоохранения предусмотрело такую возможность. В сюжете чуть раньше вы говорили о том, что все желающие из ОРДЛО могут вакцинироваться на территории Украины.

– Небольшая поправка: это только для тех, кто может перейти КПВВ в Станице Луганской. Из того же Донецка в него не попадешь, по крайней мере, до последнего времени, потому что существует так называемая таможня между группировками «ДНР» и «ЛНР». Нужно ехать через Россию, что не каждому и по карману, и по здоровью.

– Да, но правительство Украины сделало все возможное для того, чтобы гражданам, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, такая возможность была предоставлена, чтобы они могли вакцинироваться действительно теми вакцинами, которые разрешены или одобрены Всемирной организацией здравоохранения и странами высокого экономического развития.

– С самого начала Минздрав РФ рекомендовал использовать однодозную вакцину Sputnik Lite для людей от 18 до 60 лет. В этом отличие от двухкомпонентного обычного «Спутника». А вот 21 августа 2021 года на сайте Минздрава России появилось заявление о возможности использования вакцины для людей старше 60 лет. Это и есть самое большое количество населения сейчас, которое осталось в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Почему вакцину сначала не рекомендовали для людей пожилого возраста, потом стали рекомендовать? Она вообще теоретически хотя бы может подходить пожилым и не навредить им?

– Я думаю, с наибольшей вероятностью, что это политическое решение. Больше невакцинированных старшего возраста – больше риск. В наличии есть вакцина Sputnik Lite. Скорее всего это и послужило поводом для расширения показаний для данной вакцины.

– То, что она не сертифицирована европейскими сертификаторами – значит, что она вредна? Человек может нанести себе какой-то ущерб, вколов эту вакцину?

– Для того, чтобы говорить, вредна она или полезна, вообще работает она или не работает, необходимы какие-то независимые исследования. К сожалению, на одно из первых открытых обращений экспертов по вакцинации в журнале «Ланцет», они не получили достаточно исчерпывающую информацию по поводу проведенных исследований.

Если говорить о Pfizer, Moderna, AstraZeneca или CoronaVac, то тысячи пациентов проходили контроль в третьей фазе, но никак не 76%, что звучит в отчете на «Спутник». Опять-таки, с марта до сегодняшнего дня нет разрешения, подтверждения EMA, FDA или ВОЗ по поводу возможности использования или эффективности российских вакцин, что, мне кажется, говорит все-таки о неэффективности с наибольшей вероятностью. Дай Бог, чтобы это было не вредно, не приносило ущерб для здоровья. Скорее всего, что эффективность вакцины намного меньшая, чем декларировано разработчиками.

Любой препарат может быть вредным, мы же не знаем, насколько правильно сделана вакцина. Да, векторные вакцины используют против коронавирусной болезни, в том числе. Вопрос остается открытым.

– То, что сейчас бушует на оккупированных территориях, – это, скорее всего, штамм «Дельта». Там люди находятся зачастую в информационной блокаде. Давайте напомним, чем отличается симптомы «Дельты» от предыдущих штаммов коронавируса.

С наибольшей вероятностью это штамм «Дельта»

– Действительно, с наибольшей вероятностью это штамм «Дельта», поскольку в большинстве стран следующий пик вируса был спровоцирован именно мутированным штаммом под названием «Дельта». Искать какие-то типичные отличия, я думаю, вряд ли возможно. Большинство пациентов, которые инфицируются любым штаммом острой респираторной вирусной инфекции, имеют схожие симптомы: повышение температуры, интоксикацию, мышечную боль, головные боли, боли в суставах, проявления в виде ринита.

Потеря ощущения запаха или вкуса – менее свойственна

То, что было более типично для предыдущих штаммов, – потеря ощущения запаха или вкуса – менее свойственно для «Дельты». Что более коварно в этом штамме, что описывают 3 варианта течения: классический – проявляется в виде расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта, диареи; и наиболее опасная форма – это относительно неплохое самочувствие пациента, невысокая температура (субфебрильная – 37, 37.2), умеренная слабость с проявлениями респираторной инфекции в виде ринита, и эти люди являются наиболее опасными: нет тяжелого состояния, и они продолжают ходить на улицу, ходить в магазин, общаться, и тем самым подвергают опасности окружающих, не имея выраженных проявлений клинических со своей стороны.

– То есть опасны не для себя, а для окружающих?

Чем коварен «Дельта»-штамм – очень быстро наступает прогрессивное ухудшение

– Да. Но опять-таки, опасно не для себя в первые дни болезни: чем коварен «Дельта» – очень быстро наступает прогрессивное ухудшение состояния. Почему мы говорим о заполненности, в первую очередь, коек отделений интенсивной терапии? Потому что с самого начала появления «Дельты» наши коллеги в Европе и Америке говорили о том, что штамм «Дельта» в 1,5-1,8 раз чаще имеет более тяжелое течение, то есть требует госпитализации именно в отделение интенсивной терапии. Что очень важно – штамм «Дельта» раз в 8 более контагиозен, или более заразен, по сравнению с уханьским штаммом или с «Альфа».

– Давайте перечислим, как не заболеть и как себе помочь, если не приезжает скорая, банально, потому что нет свободных карет?

– Действительно, мне известен случай, когда человек на оккупированной территории заболел ковидом и был госпитализирован, он был синего цвета с сатурацией 67-73, но у него не было даже неинвазивной вентиляции. За сто долларов сняли аппарат с другого больного и поцепили на этого пациента, но он умер. Шансов на том уровне обеспечения и лечения при тяжелом течении, мне кажется, нет. Чтобы не заболеть и не попасть в реанимацию, конечно же, необходимо придерживаться простых противоэпидемических мероприятий: носить маску, мыть руки, избегать мест скопления людей. Конечно же, на сегодняшний день наиболее эффективный метод предотвращения заболевания, и что самое главное, смерти и госпитализации в отделение интенсивной терапии – вакцинация.

В ряде случаев эффективным является просто дыхание лежа на животе. Казалось бы, вроде ерунда – но метод действительно эффективен

Для практически всех пациентов со средне-тяжелым или с тяжелым течением необходим кислород. В ряде случаев эффективным способом повышения насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом является просто дыхание лежа на животе. Казалось бы, вроде ерунда – но метод действительно эффективен. У огромного количества пациентов и амбулаторных, и стационарных сатурация, которую мы пульсоксиметром измеряем, повышается от 5 до 8-10% лежа в положении на животе спустя 5-10 минут.

Если нет хронической сердечной недостаточности, объем жидкости должен быть не менее 3,5-5 л в сутки на фоне заболевания

Из доказательных методов лечения – жаропонижающие препараты при высокой температуре. Если температура выше 38,5 – тот же парацетамол или ибупрофен показан для этих пациентов. Очень важно уже заболевшему обильное питье – 2,5-3-4 литра. Если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронической сердечной недостаточности, объем жидкости должен быть не менее 3,5-5 л в сутки на фоне заболевания. Это не обязательно вода: это компоты, морсы, это жидкость. При снижении сатурации менее 92% уже показана оксигенотерапия, в зависимости от степени поражения легких – различные методы, необходимо стационарное лечение. В ряде случаев действительно могут помочь портативные концентраторы. Наверное, это все основное, что можно делать на догоспитальном этапе.

На госпитальном этапе при отсутствии кислорода, при отсутствии врачей, при отсутствии аппаратов для искусственной вентиляции легких говорить о возможности успешного лечения практически невозможно.

«Россия имеет у себя хотя бы более-менее приличную медицину, – комментирует журналист Денис Казанский. – На неподконтрольной территории ситуация ужасна тем, что нет вообще никакой вакцины, люди сидят в резервации, медицина разваливается, туда не вкладываются деньги, врачи увольняются и уезжает в ту же Россию. Там нет такой нехватки мест, врачей и кислорода. В ОРДЛО – полный «аллес». Мои знакомые заказывали, чтобы привезли перекупщики концентратор из Ростовской области, и это им обошлось в тысячу долларов. Люди, которые контролируют эту территорию, наживаются абсолютно на всем – на горе и пандемии в том числе».

Как рассказало Радио Донбасс.Реалии, многие жители оккупированной части Луганской области пользуются возможностью вакцинации на свободной территории страны:

«Когда я была в пункте вакцинации в Станице, там было довольно много людей с оккупированных территорий – из Антрацита, из Антрацитовского района, из разных сел и из самого Луганска, – рассказывает медработник Валерия. – Но несмотря на все запугивания и предрассудки, отношение было хорошим. Медработники подсказывали, советовали, как поступить. Предвзятости я не заметила. Всё прошло достаточно быстро. Декларацию заключать предлагали, но никто не заставлял. Я решила заключить и очень довольна, потому что через несколько недель после первой дозы позвонила врач, чтобы предупредить, что хоть «Модерна» и закончилась, меня все равно привьют второй дозой, но уже «Пфайзером». А это вакцины-аналоги, взаимозаменяемые, так что для меня не проблема».

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