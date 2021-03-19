Хто їде з України, привезіть ліки! У Донецьку шукають медикаменти в соцмережах

Дефіцит певних ліків на окупованій частині Донецької області постійно відчувається ще з початку війни. Раніше це частково компенсувалося тим, що необхідні ліки привозили з підконтрольної українському уряду території. З початком пандемії COVID-19 та перекриттям майже всіх КПВВ на лінії розмежування ця проблема загострилася. Як розповідають донеччани, нерідко просто неможливо знайти життєво необхідні медикаменти, а ті, що привозять з території Росії, можуть не підходити та бути надто дорогими. Які препарати шукають люди – та як їх дістають?

Пошук ліків у місцевих пібліках у соцмережах для ОРДЛО став повсякденним явищем. Переважно, люди шукають вкрай необхідні медикаменти, антибіотики, що не мають замінників, чи особливі знеболювальні.

Але бувають і звичайні засоби, що виробляються за кордоном, та не потрапляють в ОРДЛО.

Їхню відсутність люди так і пояснюють: немає сполучення з підконтрольною частиною України.

У цьому випадку жінка шукає мазь українського виробництва. За її словами, її немає в аптеках Донецька.

Їй так само пояснюють, що немає поставок українських препаратів. А інший коментатор розповідає, що довелося везти замінник з Росії, але ціна – вища приблизно у 10 разів.

Вартість перевезення препарату з Росії – 500 рублів (це близько 200 грн.).

Така ж ситуація з антисептичним розчином для жінки похилого віку. Він українського виробництва, тому також не потрапляє у Донецьк.

У коментарях радять народні методи лікування та замінники.

Те ж стосується і ліків для дітей. Жінка одразу запитує, чи не буде хтось їхати «з України», аби привезти краплі. У коментарях радять одразу звертатися до перевізників.

З урахуванням того, що ліки з вільної території доводиться перевозити одразу через двакордони, люди хвилюються, чи дозволені ті чи інші препарати, та як на це реагують на митниці. Через відсутність прямого сполучення, шлях до Донецька і Луганська пролягає через територію Росії. На непідконтрольній частині українсько-російського кордону також існує своєрідна «митниця» бойовиків.

Лише в одному пабліку, який промоніторило Радіо Донбас.Реалії, запити на пошук ліків виникають кілька разів на день.

За інформацією командування Операції об’єднаних сил, наразі усі контрольні пункти в’їзду (КПВВ) на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях на лінії розмежування функціонують щоденно з 08:00 до 16:00, проте представники контрольованих Росією угрупувань продовжують блокувати дорожні коридори навпроти КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорськ» та «Мар’їнка».

Щоденно пропускні операції здійснюються лише на пішому КПВВ «Станиця Луганська». На території КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється тільки двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю, коли представники окупаційних адміністрацій розблоковують рух дорожнім коридором. Пропускають лише за спецперепустками від свого «штабу».

З кінця 2020 року на контрольному пункті «Щастя» Луганської області та «Новотроїцьке» Донецької області відкрито сервісні зони, створені на основі мобільних збірно-розбірних конструкцій, для надання соціальних, банківських, адміністративних, поштових, медичних та аптечних послуг. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій анонсує створення сервісних та логістичних центрів, аби покращити умови перетину лінії розмежування на всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду Донецької та Луганської областей.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите