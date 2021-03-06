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Группировка «ДНР» планирует изменить правила пересечения линии разграничения. Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. По ее информации, некоторым категориям лиц запретят въезд и выезд, а для всех остальных введут жесткие правила. Зачем оккупационная администрация готовит такие правила, и ждет ли то же самое неподконтрольную часть Луганской области?

Хочешь въехать или выехать в отдельные регионы Донецкой области? Получи пропуск. Нужен пропуск – сдай всю информацию про себя. Так, по информации украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, группировка «ДНР» собирается принять так называемый закон «О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина».



Планируется, что пересечь линию теперь можно будет только при наличии специального пропуска, который выдается группировкой «ДНР». Его могут получить лица, которые достигли 18-летнего возраста. Пропуск действителен полгода, а решать, давать ли вам пропуск, могут до 15 дней, в экстренных случаях – в течение суток.

Вот только прежде, чем получить такую карточку, у вас будут проверять мобильные телефоны, возьмут отпечатки пальцев и, конечно же, сфотографируют.

Если вы уже приехали на КПВВ, но у вас нет пропуска или его срок действия истек, то представители группировки «ДНР» будут проверять вашу технику и данные уже на месте.

Также в украинской делегации не исключают, что похожие правила могут принять и в группировке «ЛНР».

Директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова отмечает, что подобные действия группировки «ДНР» только усиливают дальнейшую изоляцию жителей отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.



«Для изоляции делается все со стороны боевиков для того, чтобы фактически отсечь жителей ОРДЛО от коммуникации и связи. Также нарушено полностью право на свободное перемещение наших граждан, которые проживают на временно неподконтрольных территориях. Боевики закрыли КПВВ и делают все, чтобы разрушались и социальные связи, и экономические, и чтобы не было у них возможностей беспрепятственно посещать территорию Украины», – отметила Ястребова.

Кроме того, правозащитница отметила, что у жителей ОРДЛО сейчас нет альтернативы, кроме как пересекать линию разграничения. А потому считает, что массовое привлечение к административной ответственности и составление протоколов государственной пограничной службой - тоже нарушение прав.



На линии соприкосновения на Донбассе есть 7 КПВВ. Из них работают только два, одрн из них не в полную силу (по спецразрешениям).

10 ноября 2020 года Украина открыла все пункты пропуска, включая новые КПВВ «Золотое» и «Счастье» в Луганской области, но группировки «ЛДНР» блокируют их работу.

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