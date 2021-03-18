На закрытых КПВВ боевики делают бизнес: вот уже год как в оккупации расцвела «обналичка» – выплата денег с украинских карт за проценты – и эксперты утверждают, что ее контролирует верхушка гибридных российских группировок.

Главари и силовики «народных республик» на Донбассе могут зарабатывать до $6 миллионов в месяц на «обналичке» пенсий стариков, живущих в ОРДЛО. Таковы подсчеты внефракционного народного депутата Мусы Магомедова. Он опирается на сумму выплат пенсий на неподконтрольной территории: отнял половину, допустив, что 50% людей каким-то образом добирается до банкоматов в свободной Украине самостоятельно, разделил еще на два для «пессимистичного» сценария и добавил 10% (тариф дельцов варьируется от 7 до 12%).

«Формула простая, как двери, весь вопрос лишь в том, как эти потери пенсионеров распределяется между исполнителями, а сколько доходит наверх», – говорит депутат.

«Такие схемы всегда были под контролем силовиков: если этот бизнес есть, то он «крышуется», а если «крышуется» – то только силовиками. Мотивов два: политический, чтобы оторвать людей дальше от Украины, и экономический – деньги», – считает Магомедов.

Пункты пропуска на линии разграничения впервые закрыли из-за COVID-19 как раз год назад: первой эта сделала Украина, однако уже в июле начала снимать ограничения. Сегодня Украина открыла не только все существующие КПВВ, но и два вновь выстроенных: в Счастье и Золотом Луганской области. Все они закрыты со стороны подконтрольных России группировок (здесь больше о причинах).

Приблизительно четверть звонков на горячую линию правозащитников сегодня касается именно закрытых КПВВ, говорит координатор горячей линии общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук: «Кто-то уже приспособился, но приспособились как: есть безвыходная ситуация, из которой выход есть только через нарушение». Правозащитница имеет в виду то, что за въезд через территорию России (а именно через неподконтрольный участок украинско-российской границы только и можно попасть из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию)взымается штраф – а большинство людей вынуждены ехать именно таким путем, тратя несколько тысяч гривен на перевозчиков, админштраф и более суток времени.

На горячей линии люди спрашивают, как обжаловать в суде штраф, либо уточняют, должны ли они что-то государству: ведь часто перевозчик обещает, что штраф включен в оплату дороги, и за нарушение он расплатится сам. Интересовались жители ОРДЛО также вакцинацией для них – организовать ее обещал министр Резников. Но и в случае, если такая вакцинация будет организована, украинцам из оккупации нужно будет как-то добраться на подконтрольную территорию.

Люди привыкли к «блокаде»​ боевиков

«Как ни печально, люди относятся к этому, как к данности, и это более грустно, чем если бы этим возмущались», – считает Виолетта Артемчук.

«Если Россия примет такое решение (открыть КПВВ – ред.), они (боевики – ред.) отдадут честь и завтра же откроют, – рассуждает Муса Магомедов. – Это не лица, принимающие решения. Им просто это удобно, они этим занимаются, потому что почему бы нет, если можно заработать деньги?»

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