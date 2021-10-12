Експерти ВООЗ рекомендували бустерну дозу вакцини від COVID-19 людям похилого віку та тим, у кого слабкий імунітет

Група експертів, яка консультую Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) щодо вакцин, рекомендувала додаткову, так звану бустерну дозу вакцини від коронавірусу похилим людям, а також людям з ослабленим імунітетом.

Директорка ВООЗ з вакцин доктор Кейт О’Браєн сказала, що третю дозу слід вводити через один-три місяці після другої дози, щоб захистити людей від важкої форми захворювання, госпіталізації та смерті.

О’Браєн наголосила, що це не вважається ревакцинацією, а скоріше частиною рекомендацій за регулярним графіком і не поширюється на здорових молодих людей з нормальним імунною відповіддю на вакцинацію і без будь-яких супутніх захворювань.

Дослідження показали, що захист після вакцинації у людей старших за 65 років знижується швидше, ніж у молодих.

Деякі заможні країни, зокрема Велика Британія, Францію і США, вже рекомендували третю дозу для літніх людей і людей з ослабленою імунною системою.

Експерти зазначають, що третя доза може бути від іншого виробника, ніж попередні дві, але рекомендують все ж робити третє щеплення тим самим препаратом, що і два попередніх.

При цьому в ВООЗ закликають не пропонувати вакцинацію бустерною дозою людям, молодшим за 65 років, чи тим, у кого немає проблем з імунітетом. В організації просять передавати надлишкові дози країнам, які не мають достатньої кількості вакцини навіть для захисту груп ризику.