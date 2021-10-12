На футбол Україна – Боснія пускатимуть вакцинованих або з негативним тестом на COVID-19

Уболівальники, які планують відвідати у Львові відбірний матч чемпіонату світу з футболу Україна – Боснія та Герцеговина, повинні мати не лише квиток, але ще й сертифікати про вакцинацію від COVID-19 або негативні тести на наявність коронавірусу. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Пресслужба «Арени Львів» на сайті стадіону повідомила, що діти до 18 років, які мають окреме місце, зможуть потрапити на стадіон, пред’явивши квиток на матч (від таких уболівальників не вимагають довідки про вакцинацію або проходження тестів).

Біля стадіону працюватимуть амбулаторії, де відвідувачі зможуть здати експрес-тест на антиген.

Усі відвідувачі матчу повинні перебувати в масках, пройти температурний скринінг і надати документи, що засвідчують особу.