Футбол: збірна України здобула першу перемогу у відбірному турнірі чемпіонату світу

Збірна України здобула першу перемогу у відбірному турнірі чемпіонату світу 2022 року. У Гельсінкі підопічні Олександра Петракова здолали опір національної команди Фінляндії 2:1.

Рахунок уже на 4-й хвилині більярдним ударом з-поза меж штрафного майданчика відкрив Андрій Ярмоленко. Господарі змогли відігратися на 29-й хвилині – після подачі кутового м’яч влетів у сітку воріт Андрія П’ятова від Теему Пуккі. Але вже на 34-й хвилині Роман Яремчук із близької відстані переграв голкіпера фінів.

В іншому матчі групи D команда Боснії та Герцеговини переграла на виїзді збірну Казахстану – 2:0.

Групу з 12 очками після шести ігор очолює збірна Франції, Україна друга – 8 очок після 6 матчів, Боснія та Герцеговина має 6 очок після 5 ігор, Фінляндія – 5 очок після 5 матчів, на останньому місці Казахстан – 3 очки після 6 ігор.

Свій наступний поєдинок «синьо-жовті» проведуть 12 жовтня у Львові з командою Боснії та Герцеговини, з цією ж збірною на виїзді вони і завершуватимуть відбірний турнір.