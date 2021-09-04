Відбір на ЧС-2022: Україна зіграла внічию з Францією

Збірна України в рамках відбіркового турніру на Чемпіонат світу 2022 року зіграла внічию з командою Франції.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Українці відзначилися під завісу першого тайму: на 44-й хвилині ударом з-за меж штрафного майданчика рахунок у матчі відкрив Микола Шапаренко.

Французом вдалося зрівняти рахунок вже на перших хвилинах другого тайму. Гол на рахунку Антоні Марсьяля.

Наразі очолює групу Франція – після п’яти ігор 9 очок. На другому місці Фінляндія – 5 очок після трьох ігор. Україна з тими 5 очками однак у п’яти іграх – на третій сходинці. По два очка у Боснії і Герцеговини та Казахстану.