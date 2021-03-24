Відбір на ЧС-2022: збірна України зіграла внічию з чинними чемпіонами світу

Національна збірна України з футболу 24 березня на виїзді здобуває одне очко в рамках першого туру відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року, зігравши внічию зі збірною Франції.

Гравець збірної Франції Антуан Грізман відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині.

На 57-й хвилині українцям вдалося зрівняти рахунок: після удару Сергія Сидорчука м’яч влучив у Преснеля Кімпембі та закотився у ворота.

Збірна Франції є чинним чемпіоном світу.

У іншому поєдинку групи збірна Фінляндії також зіграла внічию з командою Боснії та Герцеговини –2:2.

Наступний матч кваліфікації збірна України зіграє 28 березня на НСК «Олімпійський» у Києві проти фінів.