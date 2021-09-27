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Суспільство

Українське телебачення: спорт не потрібен?

Український боксер Олександр Усик святкує перемогу над британським чемпіоном світу Ентоні Джошуа, танцюючи гопак. Лондон, 25 вересня 2021 року

Історичний бій Усик-Джошуа не змогли подивитись більшість українців, оскільки його не показував жодний рейтинговий телеканал. Трансляцію вів лише інтернет-сервіс MEGOGO, який через технічні негаразди не зміг надати передплатникам якісний доступ. Чому важливі боксерські, футбольні матчі та інші спортивні події, які мають великий інтерес у вболівальників, опиняються поза увагою телебачення? Чи мають такі трансляції забезпечуватися на державному рівні?

Український боксер Олександр Усик святкує перемогу над британським чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року
Український боксер Олександр Усик святкує перемогу над британським чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року

Технічний збій

Тріумфальний поєдинок, в якому український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа і який відбувався на лондонському стадіоні «Тоттенхем», могли побачити обмежене коло вболівальників.

Легально насолодитися боєм можна було на комерційному ресурсі MEGOGO, сплативши трансляцію, або ж у незаконний спосіб через «піратські» канали.

Проте й ті вболівальники, які купили доступ, не змогли побачити поєдинок через технічні складнощі. Платформа MEGOGO на своїй офіційній сторінці у фейсбуці перепросила у користувачів і пообіцяла повернути кошти за ненадану послугу.

«На жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували. Наразі ми досліджуємо точні причини», – йдеться у пості компанії.

Screenshot of the MEGOGO post
Screenshot of the MEGOGO post

Чому не показувало ТБ?

Перервана трансляція на платному ресурсі, а також її відсутність на провідних телеканалах здійняли хвилю обурення в соцмережах.

«Чому жоден топовий український канал не купив права на трансляції? З якої причини ексклюзивні права на показ виявилися лише в однієї платної платформи? Де були Держкомтелерадіо, Мінспорту та Мінкультури?» – дивується журналіст Сергій Руденко.

У своєму пості він припускає, що для приватних телеканалів придбати права на трансляцію було б комерційно не вигідно. Проте цей бій глядачі могли б побачити на «Суспільному».

«Невже настільки значуща подія, як бій легендарного Усика одразу за чотири титули в суперважкій вазі (WBA, IBF, WBO, IBO) для держави нічого не значить?» – риторично запитує Сергій Руденко.

Радіо Свобода зв’язалося з «Суспільним» і попросило надати інформацію, скільки коштує придбати права на трансляцію, і чому телерадіомовник відмовився від неї. Проте на момент виходу цієї статті жодних коментарів не отримали.

Державний престиж або чиста комерція?

Медіаексперт, колишній радник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко радить не шукати тут жодного натяку на зраду чи заколот. Він пояснює це суто фінансовими інтересами. На думку Олександр Глущенка, спортивне телебачення – дороге задоволення, і в усьому світі вже років 30 спортивні змагання купляються за передплатою.

«Спортивні змагання настільки дорогі, що їх, як правило, продають в одну країну лише в одні руки, з тим, щоб покупець зміг повернути вкладені інвестиції, не було демпінгової конкуренції та іншого. Така ж ситуація з футболом – Ліга Чемпіонів/ Ліга Європи – у одного транслятора. Відтак, хто приніс гроші, тому й продали. В нашому випадку це MEGOGO. Хоча купити могли всі», – пише Олександр Глущенко.

На закиди, чому ж мовчать чиновники від телебачення, а також Міністерство спорту і Міністерство культури, експерт відповідає, що виконавча влада, мовляв, не має стосунку до «приватної спортивної події».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не має права втручатися в діяльність мовників, якщо не йдеться про порушення демократичних засад. Про це Радіо Свобода розповів член Нацради Валентин Коваль. Контент каналу – це зона відповідальності самих мовників, це питання бізнесу.

Очікувати, що Україна – це країна бідних глядачів, і їм треба все надавати безкоштовно, це нонсенс
Валентин Коваль

«Це один з кроків у напрямку медіапростору, до якого ми прагнемо. Спортивні видовища транслюються на преміальних сервісах в усіх європейських країнах. Очікувати, що Україна – це країна бідних глядачів, і їм треба все надавати безкоштовно, це нонсенс», – зауважив він.

Спорт, що об’єднує

Спорт вже давно вийшов за межі вузькопрофесійних інтересів, і той, хто розглядає його винятково через призму грошей, помиляється, наголосив у коментарі Радіо Свобода відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов.

Валентин Щербачов
Валентин Щербачов
Будь-який спорт – чи то бокс, чи футбол – це консолідуючий чинник для нації
Валентин Щербачов

«Будь-який спорт – чи то бокс, чи футбол – це консолідуючий чинник для нації, вони будять патріотизм. Зараз всі власники каналів думають про фінансову вигоду, а такі трансляції не приносять великих статків. MEGOGO має можливості перекупати права, поки він монополіст», – каже Валентин Щербачов.

За його словами, Україна має чимало фахівців, які мають досвід у таких трансляціях, але їх не пускають на ринок. Проблема в тому, що держава не має власного ЗМІ, вважає Валентин Щербачов. «Суспільне», в якого було вкладено великі гроші, виявилося не спроможним щодо закупівлі спортивних трансляцій.

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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