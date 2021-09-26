Бокс: Усик рішенням суддів переміг Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі

У Лондоні український боксер із Криму Олександр Усик рішенням суддів переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Для Усика це був третій бій у важкій вазі, він уперше боксував за титул чемпіона світу. Джошуа захищав свої титули. Рішення суддів за підсумками 12 раундів – 117:112, 116:112, 115:113 на користь українця.

У листопаді 2020 року Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору і здобув перший титул у важкій вазі (від 90,7 кг). Українець тоді заволодів поясом WBO Interсontinental.

Усик переміг у всіх своїх 18 поєдинках на професійному рингу, у 13 з них він вигравав достроково.