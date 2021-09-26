Новий чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик заявив на пресконференції в Лондоні, Велика Британія, що матч-реванш із британцем Ентоні Джошуа волів би провести на Олімпійському стадіоні в Києві.
Бій із Джошуа був найбільший, але не найважчий в кар'єрі – Усик (відео)
Українець переміг суперника за очками. Бій, який Усик назвав не найбільш важким в кар'єрі, відбувся на арені Tottenham Hotspur 25 вересня. Вищою спортивною нагородою він вважає золото Олімпіади, яке завоював на Іграх 2012 року так само в Лондоні.
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