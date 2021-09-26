Українець переміг суперника за очками. Бій, який Усик назвав не найбільш важким в кар'єрі, відбувся на арені Tottenham Hotspur 25 вересня. Вищою спортивною нагородою він вважає золото Олімпіади, яке завоював на Іграх 2012 року так само в Лондоні.

