Промоутер Усика повідомив, коли планується бій-реванш із Джошуа

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк анонсував бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа на березень-лютий 2022 року, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Також Красюк розраховує, що цей поєдинок відбудеться в Києві, на стадіоні «Олімпійський».

«Реванш був прописаний у контракті, він вже активований стороною Джошуа. У нас є обмеження по часу, коли має відбутися реванш. Ті дати, які Енді Херн оголосив на пресконференції після бою – це лютий-березень. Це дійсно так, в рамках цього періоду має відбутися реванш – зима, «Олімпійський», – сказав Красюк на пресконференції.

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Усик 25 вересня здолав британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Ентоні Джошуа – той самий боксер, який 4 роки тому переміг Володимира Кличка. Усик же поки не знає поразок на професійному ринзі – він виграв усі свої 19 боїв, з яких 13 завершив нокаутом.