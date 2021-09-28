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Промоутер Усика повідомив, коли планується бій-реванш із Джошуа

Олександр Усик 25 вересня здолав британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк анонсував бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа на березень-лютий 2022 року, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Також Красюк розраховує, що цей поєдинок відбудеться в Києві, на стадіоні «Олімпійський».

«Реванш був прописаний у контракті, він вже активований стороною Джошуа. У нас є обмеження по часу, коли має відбутися реванш. Ті дати, які Енді Херн оголосив на пресконференції після бою – це лютий-березень. Це дійсно так, в рамках цього періоду має відбутися реванш – зима, «Олімпійський», – сказав Красюк на пресконференції.

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Усик 25 вересня здолав британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Ентоні Джошуа – той самий боксер, який 4 роки тому переміг Володимира Кличка. Усик же поки не знає поразок на професійному ринзі – він виграв усі свої 19 боїв, з яких 13 завершив нокаутом.

Боксер Усик повернувся в Україну – фоторепортаж
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Боксер Усик повернувся в Україну – фоторепортаж

Український боксер Олександр Усик у ніч проти понеділка, 27 вересня, повернувся до Києва після сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа у надважкій вазі. Суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.
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