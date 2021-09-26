Гопак Усика і «собаче» запитання «чий Крим?» Соцмережі коментують перемогу боксера

Український боксер із Криму Олександр Усик – чемпіон світу в найпрестижнішій суперважкій вазі за версією чотирьох боксерських організацій. Напередодні Усик переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа – кривдника свого часу Володимира Кличка. За час своєї восьмирічної професійної кар’єри Усик не зазнав жодної поразки. Але в Україні боксер привертає увагу не лише своїми перемогами, а й діями та заявами поза рингом. Нинішня перемога Усика не стала винятком. Соцмережі активно її коментують, аналізуючи не лише силу ударів чемпіона-супертяжа і його вміння витримати 12 раундів виснажливого двобію.

Що здобув Усик?

Напередодні Олександр Усик переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією чотирьох боксерських організацій – WBA, IBF, WBO та IBO. Таким чином Усику бракує лише одного пояса, щоб стати абсолютним чемпіоном світу (найкращим на планеті за версією WBC є британець Тайсон Ф'юрі).

Переможений Усиком Джошуа – той самий атлет, який 4 роки тому переміг технічним нокаутом українського супертяжа Володимира Кличка, що у нульові-десяті роки був зі старшим братом Віталієм одним із найтитулованіших чемпіонів у професійному боксі. Перемога над Джошуа далася Усику непросто – підсумок 12-раундового поєдинку вирішили судді – 117:112, 116:112, 115:113 на користь українця. Тепер на Усика чекає бій-реванш: Джошуа матиме шанс повернути титули.

34-річний атлет Усик переміг у всіх своїх 18 поєдинках на професійному рингу (у важкій, а тепер і у найпрестижнішій суперважкій категоріях), і у 13 з них він вигравав достроково.

Віталій Кличко був присутній на поєдинку Усика із Джошуа і прокоментував перемогу Олександра.

«Відмінний бій. Дуже розумний бій. Я дуже щасливий. Олександр виконав відмінну роботу! В Україні всі щасливі, всі збуджені. Це відмінний результат», – не приховував радості Віталій Кличко.

З Віталієм згоден його брат – Володимир Кличко.

«Минулої ночі Усик увійшов в історію і досі не переможений як чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон в першій важкій і суперважкій вазі. Повага до Ентоні Джошуа. Україна до кінця», – написав Кличко-молодший в інстаграмі.

Чемпіон поза політикою?

Свого часу, здобуваючи свої чемпіонські пояси і ще задовго до мерства Віталій Кличко не залишився осторонь політики. Зокрема, він відкрито підтримував тодішнього керівника столиці України Олександра Омельченка і висловлювався на користь першого Майдану – Помаранчевої революції 2004 року.

Пішовши у політику, ставши лідером партії «УДАР», будучи народним депутатом, Віталій Кличко виявився одним із трьох лідерів опозиції, з якими змушений був вести переговори в розпал другого Майдану – Революції гідності тодішній президент України Віктор Янукович.

Тепер Віталій Кличко є мером Києва. Володимир Кличко на політика не перетворився, але теж, зокрема, підтримував другий Майдан.

У будь-якому разі навіть найгостріші критики Кличка-мера не називали його «проросійським», «аполітичним», «малоросом», «совком» тощо. Олександр Усик постійно переконує, що уникає політики, але йому не вдається залишитися поза політикою в оцінці блогерів, дописувачів соцмереж.

Від оселедця до «Божого» Криму

На початку розв’язаної Росією війни проти України Усик вихваляв українських козаків і носив оселедець. На відміну від боксера Василя Ломаченка, який після закінчення недавнього бою з японцем Масайоші Накатані вийшов на церемонію оголошення переможця без українського прапора, Усик після перемоги над Джошуа здійняв над головою синьо-жовтий прапор і станцював гопака.

А на пресконференції перед поєдинком у Лондоні Усик намагався говорити і українською мовою. Натомість на початку російської анексії Криму кримчанин Усик заявляв, що «Крим – це Україна», а потім постійно уникав прямої відповіді на запитання «чий Крим»? Також Усик знявся у пропагандистському фільмі, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ) та який вихваляє православ’я Московського патріархату і «єдність України і Росії».

Олександр висловлював і своє ставлення до Росії та росіян під час війни, яку Росія розв’язала проти України і про критику, яка часто лунає на його адресу через таке ставлення.

«Із хлопцями, які живуть десь там у Москві, ми разом тренувалися, пили чай із однієї чашки і їли з однієї миски кашу, коли маленькими були, а тепер, бачте, хтось ділить портфелі, а я маю ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати з нею дружити! Для мене не має значення, що мене «хейтять» чи мене обзивають, у мене є своя думка, яка вже сформувалася… Чому я маю слухати думки того, хто або мене засуджує, або намагається нав’язати мені якусь свою думку?» – запитував Усик.

А Василь Ломаченко, з яким Усик знявся у пропагандистському фільмі, майже слово в слово повторив давню тезу президента Росії Володимира Путіна про те, що українці та росіяни нібито – «один народ».

«У мене дуже багато друзів у Росії, в мене родичі в Росії є, суперники з Росії є, я з усіма спілкуюся, з усіма дружу і підтримую відносини, і я не можу просто перестати з ними спілкуватися тому, що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Ну, це, як мінімум, чесно кажучи, це не вкладається в моїй голові. По суті, ми є одним народом! Я з дитинства, коли ріс, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь, для мене не було поняття, що це інші люди, що це інша країна, що там кордон якийсь – у мене такого не було ніколи, я завжди думав про те, що ми єдиний народ, ми православні християни всі…» – заявив, серед іншого, Ломаченко.

У січні 2018 Олександр Усик назвав запитання «чий Крим?» «провокативним», «собачим».

«Ви знаєте, я не папуга, щоб повторювати вам по сто разів що, де, коли... Скажіть мені, будь ласка... Ось ваша мета провокувати мене і говорити ось такі дурниці мені, щоб потім якісь люди з не зовсім нормальним мисленням говорили: «Ти пес, зрадник» і так далі. Я кого зрадив з вас, що ви мені такі собачі питання задаєте? Я представляю Україну в усьому світі. Прапор піднімається український. Гімн грає український. Ось моя відповідь вам, провокатори», – сказав Усик.

А у жовтні 2018 року, виступаючи у програмі «Гордон» на телеканалі «112 Україна», Олександр Усик так відповів на запитання «чий Крим»: «Усе відбувається за попустом Господнім, тому що Бог попускає все те, що відбувається». На пряме запитання, чиїм він вважає Крим, Усик відповів: «Божий. Це по-справжньому».

«Усик – малорос?»

Після перемоги над Ентоні Джошуа соцмережі оцінювали не лише боксерський рівень Олександра Усика.

У коменті під постом у фейсбуці Віталія Кличка, де той захоплюється майстерністю Олександра, телеведуча, блогер Яніна Соколова зауважила, що вона теж вболівала за Усика.

Але при цьому Соколова стверджувала, що Усик «є малорос. З ватно-релігійними нюансами. Але на ринзі він представляє мою країну. Тому поки він на ринзі, я за нього».

Активіст Сергій Стерненко вважає, що «разовий виступ українською і перчатки «Сімферополь Україна» ще не кажуть про зміну позиції Усика. Медведчук он теж каже що Крим – Україна та інколи українською говорить. … Не творіть собі кумирів. Це шкідливо не тільки для кожного особисто, а й для нашої нацбезпеки».

Журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у фейсбуці констатував: «Сьогодні Україна ментально обміняла Крим на боксера. Сподіваюся, це емоції суспільства-дитини, і завтра ця хвороба пройде».

Муждабаєв у своєму пості також зробив скріншот поста російського пропагандиста Сергія Маркова. Марков написав у фейсбук наступне:

«Вот такой Александр Усик. Настоящий русский мужик, который побеждает. Первобытная сила в русском мужике побеждает».

Письменник Андрій Кокотюха бажав Олександрові Усику в поєдинку з Ентоні Джошуа поразки нокаутом. Через політичні заяви Усика.

«Усик – молодець?»

Інші блогери констатують, що Олександр Усик – саме український боксер, і він такими перемогами прославляє Україну. А вона після таких перемог в одному з найпопулярніших видів спорту опиняється серед лідерів світу.

«Усик – молодець! Повернув в Україну всі чемпіонські пояси, що раніше належали Кличко! З впевненою перемогою! Наш бокс знову попереду усієї планети!» – пише у фейсбуці Олег Вострих.

Юрій Богданов теж звертає увагу на те, що Олександр Усик святкував перемогу під українським, а не російським прапором. Кожен повинен займатися своєю справою, зауважує Богданов. І збіг або розбіжність боксера чи іншого відомого спортсмена з політичною позицією критиків буде не його проблемою, а проблемою ставлення до цього збігу або розбіжності. І якщо є бажання, щоб переважна маса українських спортсменів була правильно ідеологічно вихована, треба подбати про освіту і пропаганду.

«Усику вже 34 і вихований він був приблизно в 90-х і 00-х. У Криму. І тут швидше успіхом є те, що він ще «шароварний патріот» і «какая разница, і там і там люди живуть», а не як чимало кримських спортсменів – уже виступає під російським прапором. Я швидше цьому радий. Тому що кожен українець-селебріті, який змінює прапор на російський – це маленька ідеологічна поразка. А якщо ви хочете, щоб наступне покоління українських чемпіонів в середньому було більше патріотичним – саме час зайнятися цим системно.

Наприклад, звернути увагу на ідеологічну підготовку тренерів і глянути, що в зазвичай українській школі вкладають дітям в голову. Про інформаційну політику і тренди українських ютуба і тік-ток я поки, мабуть, промовчу».

Блогер Сергій Іванов вітає з перемогою Олександра Усика всіх українців. Він ставиться до Усика як і до всіх жертв радянсько-російської пропаганди – співчуває і навіть «десь розуміє його».

Луганчанин Іванов додає: «На відміну від галицьких міст та сіл нас не водили по неділях до церкви, наші бібліотеки були тотально російськомовні, в наших школах половина учнів у розділі «Українська мова» класного журналу мала позначку «не вивчав». І те, що багатьом з нас попри все вдалося не втратити паростки свого українства – це справжнє диво. Я не вважаю Усика ідейним ватником, ба більше, не бачу суттєвих відмінностей між ним і львівським таксистом, якого пару місяців тому я увігнав в ступор вимогою вимкнути Басту (російський репер-«кримнашист»). Я не в захваті від того, що іноді верзе Усик…, але як дослідник я розумію причини. …Чемпіонський пояс із диванного бурчання у нас все одно ніхто ніколи не забере. А ось з боксу – можуть. І дуже добре, що Україна має Усика, який учора не дозволив це зробити».

Олександр Усик заявив на пресконференції в Лондоні, що матч-реванш із британцем Ентоні Джошуа він хотів би провести на Олімпійському стадіоні в Києві.