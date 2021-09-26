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Гопак Усика і «собаче» запитання «чий Крим?» Соцмережі коментують перемогу боксера

Український боксер Олександр Усик святкує перемогу над британським чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року

Український боксер із Криму Олександр Усик – чемпіон світу в найпрестижнішій суперважкій вазі за версією чотирьох боксерських організацій. Напередодні Усик переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа – кривдника свого часу Володимира Кличка. За час своєї восьмирічної професійної кар’єри Усик не зазнав жодної поразки. Але в Україні боксер привертає увагу не лише своїми перемогами, а й діями та заявами поза рингом. Нинішня перемога Усика не стала винятком. Соцмережі активно її коментують, аналізуючи не лише силу ударів чемпіона-супертяжа і його вміння витримати 12 раундів виснажливого двобію.

Що здобув Усик?

Напередодні Олександр Усик переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією чотирьох боксерських організацій – WBA, IBF, WBO та IBO. Таким чином Усику бракує лише одного пояса, щоб стати абсолютним чемпіоном світу (найкращим на планеті за версією WBC є британець Тайсон Ф'юрі).

Поєдинок боксерів Олександра Усика (праворуч) і Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року
Поєдинок боксерів Олександра Усика (праворуч) і Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року

Переможений Усиком Джошуа – той самий атлет, який 4 роки тому переміг технічним нокаутом українського супертяжа Володимира Кличка, що у нульові-десяті роки був зі старшим братом Віталієм одним із найтитулованіших чемпіонів у професійному боксі. Перемога над Джошуа далася Усику непросто – підсумок 12-раундового поєдинку вирішили судді – 117:112, 116:112, 115:113 на користь українця. Тепер на Усика чекає бій-реванш: Джошуа матиме шанс повернути титули.

34-річний атлет Усик переміг у всіх своїх 18 поєдинках на професійному рингу (у важкій, а тепер і у найпрестижнішій суперважкій категоріях), і у 13 з них він вигравав достроково.

Олександра Усика оголошують переможцем поєдинку з Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року
Олександра Усика оголошують переможцем поєдинку з Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року

Віталій Кличко був присутній на поєдинку Усика із Джошуа і прокоментував перемогу Олександра.

«Відмінний бій. Дуже розумний бій. Я дуже щасливий. Олександр виконав відмінну роботу! В Україні всі щасливі, всі збуджені. Це відмінний результат», – не приховував радості Віталій Кличко.

З Віталієм згоден його брат – Володимир Кличко.

«Минулої ночі Усик увійшов в історію і досі не переможений як чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон в першій важкій і суперважкій вазі. Повага до Ентоні Джошуа. Україна до кінця», – написав Кличко-молодший в інстаграмі.

Чемпіон поза політикою?

Свого часу, здобуваючи свої чемпіонські пояси і ще задовго до мерства Віталій Кличко не залишився осторонь політики. Зокрема, він відкрито підтримував тодішнього керівника столиці України Олександра Омельченка і висловлювався на користь першого Майдану – Помаранчевої революції 2004 року.

Пішовши у політику, ставши лідером партії «УДАР», будучи народним депутатом, Віталій Кличко виявився одним із трьох лідерів опозиції, з якими змушений був вести переговори в розпал другого Майдану – Революції гідності тодішній президент України Віктор Янукович.

Тепер Віталій Кличко є мером Києва. Володимир Кличко на політика не перетворився, але теж, зокрема, підтримував другий Майдан.

Тодішній президент України Віктор Янукович (другий ліворуч), голова партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, лідер опозиційної партії «УДАР» Віталій Кличко (справа наліво) під час переговорів. Київ, 22 січня 2014 року
Тодішній президент України Віктор Янукович (другий ліворуч), голова партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, лідер опозиційної партії «УДАР» Віталій Кличко (справа наліво) під час переговорів. Київ, 22 січня 2014 року

У будь-якому разі навіть найгостріші критики Кличка-мера не називали його «проросійським», «аполітичним», «малоросом», «совком» тощо. Олександр Усик постійно переконує, що уникає політики, але йому не вдається залишитися поза політикою в оцінці блогерів, дописувачів соцмереж.

Від оселедця до «Божого» Криму

На початку розв’язаної Росією війни проти України Усик вихваляв українських козаків і носив оселедець. На відміну від боксера Василя Ломаченка, який після закінчення недавнього бою з японцем Масайоші Накатані вийшов на церемонію оголошення переможця без українського прапора, Усик після перемоги над Джошуа здійняв над головою синьо-жовтий прапор і станцював гопака.

Олександр Усик святкує перемогу над британським чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року
Олександр Усик святкує перемогу над британським чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Лондон, 25 вересня 2021 року

А на пресконференції перед поєдинком у Лондоні Усик намагався говорити і українською мовою. Натомість на початку російської анексії Криму кримчанин Усик заявляв, що «Крим – це Україна», а потім постійно уникав прямої відповіді на запитання «чий Крим»? Також Усик знявся у пропагандистському фільмі, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ) та який вихваляє православ’я Московського патріархату і «єдність України і Росії».

Олександр висловлював і своє ставлення до Росії та росіян під час війни, яку Росія розв’язала проти України і про критику, яка часто лунає на його адресу через таке ставлення.

«Із хлопцями, які живуть десь там у Москві, ми разом тренувалися, пили чай із однієї чашки і їли з однієї миски кашу, коли маленькими були, а тепер, бачте, хтось ділить портфелі, а я маю ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати з нею дружити! Для мене не має значення, що мене «хейтять» чи мене обзивають, у мене є своя думка, яка вже сформувалася… Чому я маю слухати думки того, хто або мене засуджує, або намагається нав’язати мені якусь свою думку?» – запитував Усик.

А Василь Ломаченко, з яким Усик знявся у пропагандистському фільмі, майже слово в слово повторив давню тезу президента Росії Володимира Путіна про те, що українці та росіяни нібито – «один народ».

«У мене дуже багато друзів у Росії, в мене родичі в Росії є, суперники з Росії є, я з усіма спілкуюся, з усіма дружу і підтримую відносини, і я не можу просто перестати з ними спілкуватися тому, що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Ну, це, як мінімум, чесно кажучи, це не вкладається в моїй голові. По суті, ми є одним народом! Я з дитинства, коли ріс, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь, для мене не було поняття, що це інші люди, що це інша країна, що там кордон якийсь – у мене такого не було ніколи, я завжди думав про те, що ми єдиний народ, ми православні християни всі…» – заявив, серед іншого, Ломаченко.

Боксер Василь Ломаченко після перемоги в Оксон-Хілл, 8 квітня 2017 року
Боксер Василь Ломаченко після перемоги в Оксон-Хілл, 8 квітня 2017 року

У січні 2018 Олександр Усик назвав запитання «чий Крим?» «провокативним», «собачим».

«Ви знаєте, я не папуга, щоб повторювати вам по сто разів що, де, коли... Скажіть мені, будь ласка... Ось ваша мета провокувати мене і говорити ось такі дурниці мені, щоб потім якісь люди з не зовсім нормальним мисленням говорили: «Ти пес, зрадник» і так далі. Я кого зрадив з вас, що ви мені такі собачі питання задаєте? Я представляю Україну в усьому світі. Прапор піднімається український. Гімн грає український. Ось моя відповідь вам, провокатори», – сказав Усик.

А у жовтні 2018 року, виступаючи у програмі «Гордон» на телеканалі «112 Україна», Олександр Усик так відповів на запитання «чий Крим»: «Усе відбувається за попустом Господнім, тому що Бог попускає все те, що відбувається». На пряме запитання, чиїм він вважає Крим, Усик відповів: «Божий. Це по-справжньому».

«Усик – малорос?»

Після перемоги над Ентоні Джошуа соцмережі оцінювали не лише боксерський рівень Олександра Усика.

У коменті під постом у фейсбуці Віталія Кличка, де той захоплюється майстерністю Олександра, телеведуча, блогер Яніна Соколова зауважила, що вона теж вболівала за Усика.

Але при цьому Соколова стверджувала, що Усик «є малорос. З ватно-релігійними нюансами. Але на ринзі він представляє мою країну. Тому поки він на ринзі, я за нього».

Яніна Соколова
Яніна Соколова

Активіст Сергій Стерненко вважає, що «разовий виступ українською і перчатки «Сімферополь Україна» ще не кажуть про зміну позиції Усика. Медведчук он теж каже що Крим – Україна та інколи українською говорить. … Не творіть собі кумирів. Це шкідливо не тільки для кожного особисто, а й для нашої нацбезпеки».

Журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у фейсбуці констатував: «Сьогодні Україна ментально обміняла Крим на боксера. Сподіваюся, це емоції суспільства-дитини, і завтра ця хвороба пройде».

Муждабаєв у своєму пості також зробив скріншот поста російського пропагандиста Сергія Маркова. Марков написав у фейсбук наступне:

«Вот такой Александр Усик. Настоящий русский мужик, который побеждает. Первобытная сила в русском мужике побеждает».

Письменник Андрій Кокотюха бажав Олександрові Усику в поєдинку з Ентоні Джошуа поразки нокаутом. Через політичні заяви Усика.

«Усик – молодець?»

Інші блогери констатують, що Олександр Усик – саме український боксер, і він такими перемогами прославляє Україну. А вона після таких перемог в одному з найпопулярніших видів спорту опиняється серед лідерів світу.

«Усик – молодець! Повернув в Україну всі чемпіонські пояси, що раніше належали Кличко! З впевненою перемогою! Наш бокс знову попереду усієї планети!» – пише у фейсбуці Олег Вострих.

Юрій Богданов теж звертає увагу на те, що Олександр Усик святкував перемогу під українським, а не російським прапором. Кожен повинен займатися своєю справою, зауважує Богданов. І збіг або розбіжність боксера чи іншого відомого спортсмена з політичною позицією критиків буде не його проблемою, а проблемою ставлення до цього збігу або розбіжності. І якщо є бажання, щоб переважна маса українських спортсменів була правильно ідеологічно вихована, треба подбати про освіту і пропаганду.

«Усику вже 34 і вихований він був приблизно в 90-х і 00-х. У Криму. І тут швидше успіхом є те, що він ще «шароварний патріот» і «какая разница, і там і там люди живуть», а не як чимало кримських спортсменів – уже виступає під російським прапором. Я швидше цьому радий. Тому що кожен українець-селебріті, який змінює прапор на російський – це маленька ідеологічна поразка. А якщо ви хочете, щоб наступне покоління українських чемпіонів в середньому було більше патріотичним – саме час зайнятися цим системно.

Наприклад, звернути увагу на ідеологічну підготовку тренерів і глянути, що в зазвичай українській школі вкладають дітям в голову. Про інформаційну політику і тренди українських ютуба і тік-ток я поки, мабуть, промовчу».

Блогер Сергій Іванов вітає з перемогою Олександра Усика всіх українців. Він ставиться до Усика як і до всіх жертв радянсько-російської пропаганди – співчуває і навіть «десь розуміє його».

Луганчанин Іванов додає: «На відміну від галицьких міст та сіл нас не водили по неділях до церкви, наші бібліотеки були тотально російськомовні, в наших школах половина учнів у розділі «Українська мова» класного журналу мала позначку «не вивчав». І те, що багатьом з нас попри все вдалося не втратити паростки свого українства – це справжнє диво. Я не вважаю Усика ідейним ватником, ба більше, не бачу суттєвих відмінностей між ним і львівським таксистом, якого пару місяців тому я увігнав в ступор вимогою вимкнути Басту (російський репер-«кримнашист»). Я не в захваті від того, що іноді верзе Усик…, але як дослідник я розумію причини. …Чемпіонський пояс із диванного бурчання у нас все одно ніхто ніколи не забере. А ось з боксу – можуть. І дуже добре, що Україна має Усика, який учора не дозволив це зробити».

Олександр Усик заявив на пресконференції в Лондоні, що матч-реванш із британцем Ентоні Джошуа він хотів би провести на Олімпійському стадіоні в Києві.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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