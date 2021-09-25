Бій Усик–Джошуа: помста за Кличка, підступний план Джокера чи поразка

У ніч із 25-го на 26-е вересня Олександр Усик побореться за пояси WBA (Super), IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі. Суперником українського боксера стане Ентоні Джошуа, який 4 роки тому без чемпіонських титулів залишив Володимира Кличка. Чи зможе Усик повернути до України пояси? Радіо Свобода зібрало головні факти про бій, який вже називають «подією року».

Коли та де відбудеться бій?

Бокс Усик – Джошуа відбудеться у Лондоні, на новому стадіоні «Тоттенгем Хотспур». Підтримуватимуть спортсменів на арені понад 50 тисяч глядачів.

Де дивитися?

Вечір боксу розпочинається о 19.00 за київським часом. Проте чемпіонський бій Усика та Джошуа відбудеться ближче до опівночі.

Але! Час може змінюватися, якщо попередні двобої завершуватимуться достроково.

Цей боксерський турнір транслюватимуть за системою pay-per-view, тобто ви можете переглянути бій на стрімінговій платформі, але за гроші.



В Україні транслятором бою Олександра Усика – Ентоні Джошуа стала стрімінгова платформа MEGOGO. «Віртуальний» квиток – це підписка, яка коштує до 100 грн.

Для України це рішення не дебютне, але вболівальники ще не звикли платити за віртуальні перегляди. Раніше в українських соціальних мережах неодноразово обурювалися, коли футбольні матчі показували на платних каналах, які не можна було переглянути безкоштовно, а треба було докупати доступ.

Що на кону?

На кону пояси WBA (Super), IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі, якими володіє Ентоні Джошуа.

Для Олександра Усика це буде третій бій у суперважкій вазі, але перший – за титули чемпіона світу в цій ваговій категорії. Наразі Усик – обов'язковий претендент на пояс WBO. Тож Джошуа міг і відмовитися від бою за всі пояси, але тоді він повинен був звільнити чемпіонський пояс саме WBO.

Але тут склалося, не так як гадалося. Джошуа повинен був провести об'єднувальний бій проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Проте, той мав обов’язково битися із Деонтеєм Уайлдером. Як результат, Усик отримує бій з Джошуа.

Цікаво, щоб зібрати усі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO і IBF Володимир Кличко витратив 15 років, а саме 59 боїв. І програв усі ці пояси він саме Ентоні Джошуа у 2017 році.

Що було на зважуванні?

Боксери показали різну вагу. Так Ентоні Джошуа має 108.8 кг, а от Усик показав свою найбільшу вагу в професійному боксі – 100.2 кг.



А от переможця у дуелі поглядів не визначили. І Усик, і Джошуа не відводили один від одного очей, а потім потисли один одному руки.

Крім того, традиційно Усик запам'ятався і своїм образом. На пресконференцію український боксер прийшов у костюмі Джокера.



Які шанси?

«Олександр боксує у гостях, а в такій ситуації здобути перемогу завжди в рази важче. Тим більше він бореться проти чемпіона, потрібно бути вище рівнем. Думаю, що судді будуть на боці чемпіона. Ентоні Джошуа у них, в Англії – справжня суперзірка, приносить їм великі дивіденди. Вони зроблять все, щоб чемпіон залишився чемпіоном. Олександру для перемоги потрібно докласти максимально багато зусиль, але впевнений, що у нього все може вийти», – вважає непереможний суперваговик Владислав Сіренко.

«Бій для Олександра буде важким, тому що Джошуа – суперник, який дійсно сильний, а в габаритах набагато більше, ніж Саша. Попри це, я думаю, що у Саші є всі шанси на перемогу. Звичайно, якщо Саша буде добре функціонально готовий, постійно працювати на ногах, пересуваючись по рингу, наносити велику кількість ударів протягом усього бою, то перемога буде за Олександром. Ну і, звичайно, якщо судді не зроблять брудну роботу», – прогнозує український боксер Олег Малиновський, який виступає у напівлегкій вазі.

«Я дуже вболіваю за Сашу і дуже хочу, щоб він виграв. Але якщо реально дивитися на ситуацію, то моя думка: до бою шанси 55 на 45 на користь Джошуа. Знаєте відоме прислів'я, що хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького боксера. Джошуа ще ніколи не зустрічався з таким боксером, як Усик. Саша ще не боксував з таким бійцем, як Джошуа. Так, був Чісора – міцний боксер, але середняк. Плюс, він нижче Усика. Поки складно спрогнозувати, як розвиватимуться події, враховуючи, що Джошуа не тільки сильно б'є, але і ще вище Саші», – каже ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

Хто битиметься в андеркарді?

Заплановано 6 боїв. Серед боксерів і представники України. Так Даніель Лапін, який вп'яте вийде на професійний ринг, виступатиме проти поляка Павла Мартинюка. Він також народився в Україні, але тепер представляє Польщу.



За пояс Інтерконтиненталього чемпіона WBA в середній вазі боксуватиме Хасан Байсангуров, якого тренує українець Сергій Ватаманюк, та Крістофер Ослі.

Українець Максим Продан проведе свій третій захист титулу – Інтерконтинентального чемпіона IBF. Кандидатом на пояс став албанець Флоріан Марку.

Кемпбелл Гаттон – син легендарного боксера у першій напівсередній вазі Річарда Джонна Гаттона – виступатиме проти Сонні Мартінеса.

Також глядачі побачать бої Каллума Сміта проти Леніна Кастільо у напівважкій вазі та Лоуренса Околі проти Ділана Прашовіча за звання чемпіона світу WBO у важкій вазі.