Гімнаст Верняєв: «не збираюся шантажувати когось своїм переходом до іншої держави»

Український гімнаст Олег Верняєв заявляє, що не планує «шантажувати когось» зміною громадянства.

«У зв’язку з останніми новинами, хотів би внести корективи у заголовках наших ЗМІ. Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я казав... По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і на Олімпійських іграх в Ріо 2016 року я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням», – написав Верняєв 14 вересня у фейсбуці.

За словами гімнаста, його слова перевернули з «ніг на голову» для голосних заголовків.

«Я висвітлював події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебної сторони», – наголосив він.

Верняєв висловив сподівання, що його «ситуація з дискваліфікацією вирішиться», і він зможе повернутися в тренувальний зал, щоб готуватися до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

У коментарі Суспільне. Спорт 11 вересня Верняєв заявив: «Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать [термін дискваліфікації]. Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, «сюсюкання не буде» – буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати. Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт».

Перед Олімпіадою у Токіо Верняєв повідомив, що пропустить її через дискваліфікацію. «Арбітраж GEF ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року», – зазначив він.

При цьому спортсмен стверджує, що не знає, як заборонений препарат потрапив до його організму. Він подав апеляцію на відсторонення.

Олег Верняєв здобув «золото» і «срібло» Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро в Бразилії. У 2019 році він виграв «бронзу» чемпіонату світу в німецькому Штутгарті та «срібло» Європейських ігор.