Гімнаст Верняєв подав апеляцію на своє відсторонення через допінг

Команда українського гімнаста Олега Верняєва оскаржує рішення арбітражу Фонду етики гімнастики, який дискваліфікував його на чотири роки.

«Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS і зараз чекаємо відкриття провадження», – написав Верняєв у інстаграмі.

На початку року українського олімпійського чемпіона з гімнастики Олега Верняєва тимчасово відсторонили від змагань, повідомила Міжнародна федерація гімнастики. Деталей тоді не розголошували. Тренер гімнаста Геннадій Сартинський заявив, що Міжнародна федерація гімнастики заборонила йому що-небудь коментувати.

Вже перед Олімпіадою у Токіо Верняєв повідомив, що пропустить її через дискваліфікацію. «Арбітраж GEF ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року», – зазначив він.

При цьому спортсмен стверджує, що не знає, як заборонений препарат потрапив до його організму.

Олег Верняєв здобув «золото» і «срібло» Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро в Бразилії. У 2019 році він виграв «бронзу» чемпіонату світу в німецькому Штутгарті та «срібло» Європейських ігор.