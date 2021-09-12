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Зеленський на зустрічі з президентом МОК заявив про бажання України прийняти зимову Олімпіаду

«Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор»

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом повідомив йому, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штабквартири МОК у Лозанні.

Як повідомила пресслужба голови держави, зустріч відбулася 11 вересня.

У пресслужбі Зеленського заявили, що «Томас Бах привітав цю ініціативу, «враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни».

Згодом під час святкових заходів з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету, які відбулися в Національному палаці мистецтв «Україна», голова держави заявив: «Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор».

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