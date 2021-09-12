Зеленський на зустрічі з президентом МОК заявив про бажання України прийняти зимову Олімпіаду

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом повідомив йому, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штабквартири МОК у Лозанні.

Як повідомила пресслужба голови держави, зустріч відбулася 11 вересня.

У пресслужбі Зеленського заявили, що «Томас Бах привітав цю ініціативу, «враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни».

Згодом під час святкових заходів з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету, які відбулися в Національному палаці мистецтв «Україна», голова держави заявив: «Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор».

На початку цього року міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Суспільне Спорт» заявив, що Україна хоче провести Олімпіаду в 2030 або 2032 році.

У липні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має вибороти право на проведення Олімпійських ігор.

У 2011 році за ініціативи тодішнього президента Віктора Януковича Україна подавала заявку на проведення зимових Олімпійських ігор-2022. Їх пропонували провести у Львові.