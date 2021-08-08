Олімпійські ігрі в Токіо закінчились, вперед до 33-ї Олімпіади в Парижі! 

Все, що запам’ятається назавжди, показали японці на 32-х літніх Олімпійських іграх, на Олімпіаді, якої ще не було в історії спортивних олімпійських змагань. Через пандемію ковіду Олімпійський комітет вперше в історії олімпіад ухвалив рішення перенести термін проведенння Олімпійських ігор. Так і сталось: 32-і Олімпійські ігри відбулись з річним запізненням, не у 2020 році, а роком пізніше – 2021 році. При цьому вперше назва ігор «Токіо – 2020» не відповідала даті їх фактичного проведення.

На стадіонах і у спортивних залах в Токіо за всіма стандартами Олімпіади змагались спортсмени, їх від усієї душі, як тільки могли підтримувати «свої» родичі, знайомі, болільники по всьому світі. От тільки підтримували здаля. Вперше спортсмени боролись за перемогу при порожніх трибунах, зали і стадіони світились пусткою.

Та й у вільний час вперше учасники Олімпіади не розглядали красу одного з набільших міст світу (понад 13 мільойнів жителів), а намагались не виходити з готелю, адже вперше в місті проведення Оліймпійських ігор з огляду на пандемію був запроваджений надзвичайний стан.

В Олімпійських іграх в Токіо взяли участь понад 11 тисяч спортсменів. Найчисельнішими були збірні США, Японії й Австралії. При цьому вперше, як повідомляють ЗМІ, в Олімпіаді взяла участь збірна 29 біженців з різних країн світу, цим кроком організатори прагнули звернути увагу на велику й актуальну проблему – «масштаб кризи біженців».

За кількістю виграних нагород, зокрема, золотих медалей, найбільше здобули США (39), на другому місці Китай (38), третю сходинку посіла Японія (27), Чехія на 18-ому місці. Україна зайняла 44 місце (1 золота, 6 срібних, 12 бронзовних медалей), випередивши при цьому своїх сусідів – Словаччину, Білорусь, Румунію, а також країни колишнього радянського блоку – Білорусь, Казахстан, Туркменістан, Киргитстан, Азербайджан, Литву та Естонію.

Російська збірна посіла 5 місце, але вперше через допінговий скандал (2014 року) на літніх Олімпійських іграх в Токіо вона виступила не під своїм прапором, а як команда ROC (Russian Olympic Committee) – Російського олімпійського комітету. Також вперше на літній Олімпіаді для переможців з Росії не заграли гімн цієї країни, а музику Петра Чайковського (фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1).

На закритті літніх Олімпійських ігор пролунав гімн Японії – за текстом найкоротший на світі. Лунали тайко (японський ударний інструмент), дівчата в кімоно кланялись, прощаючись з учасниками параду. Так відкрилась дорога до літніх Олімпійських ігор в Парижі (2024 року), тільки цього разу вперше в історії час між ними вимірюватиметься не чотирма, а всього трьома роками.