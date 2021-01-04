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04 січня 2021, Київ 19:54
Новини | Спорт

Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році – міністр

Міністр: нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна ціль для нас

Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Суспільне Спорт».

«Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на Зимову Олімпіаду (2030 – ред.). Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль – доросла Олімпіада», – сказав Гутцайт.

За його словами, українська влада вважає, що «через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри».

«Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи – це туризм», – заявив Гутцайт.

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