Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році – міністр

Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Суспільне Спорт».

«Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на Зимову Олімпіаду (2030 – ред.). Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль – доросла Олімпіада», – сказав Гутцайт.

За його словами, українська влада вважає, що «через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри».

«Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи – це туризм», – заявив Гутцайт.

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має вибороти право на проведення Олімпійських ігор.

У 2011 році за ініціативи тодішнього президента Віктора Януковича Україна подавала заявку на проведення зимових Олімпійських ігор-2022. Їх пропонували провести у Львові.