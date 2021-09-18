«Фантастичний день». Українські веслувальники завоювали три «золота» та «срібло» в третій день чемпіонату світу

Веслувальники збірної України завоювали 4 медалі, з яких три золоті і одна срібна, в третій день, 18 вересня, чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, який проходить в Копенгагені (Данія). Про це повідомила Федерація каное України.

Спочатку «золото» на дистанції 500 метрів виборола каное-двійка: Людмила Лузан – Анастасія Четверікова.

Потім золотим медалістом стала каное-четвірка на дистанції 500 метрів: Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук.

Байдарка-четвірка виборола «золото» на дистанції 500 метрів: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

Крім того, Людмила Лузан виборола срібну нагороду в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

В Національному олімпійському комітеті України заявили: «Фантастичний день у Копенгагені!».

У Федерації каное України наголосили ж, що до цього найкращим результатом української збірної була 1 найвища нагорода (на семи чемпіонатах світу) і заявили про «феєрію Збірної України на чемпіонаті світу».

«В цей день українські веслувальники в повному сенсі цього переписали історію цього виду спорту в Україні. Ви тільки уявіть: до цього в Україні було лише 7 чемпіонів світу, а сьогодні їх кількість виросла аж на 10 (!): 6 – в каное, 4 – в байдарці. В цей день відбулося, принаймні, 4 «вперше» стосовно в історії українського веслування. Вперше українські веслувальники завоювали 2 золоті медалі в олімпійських видах на одному чемпіонаті. До цього чемпіонату їх взагалі було тільки дві (2010 – Інна Осипенко-Радомська, 2014 – Юрій Чебан). Вперше завойовані золоті медалі в олімпійських видах в жіночому каное. Вперше завойована золота медаль в олімпійському виді в чоловічій байдарці. Вперше чемпіоном світу – українська каное-четвірка. До цього було 11 медалей на чемпіонатах світу і Європи, але жодної золотої (4 срібних, 7 бронзових). Третя золота медаль стала 10-ю в історії виступів збірної України на чемпіонатах світу. Всього збірна України завоювала в 3-й день чемпіонату світу 4 медалі (3-1-0)», йдеться в повідомленні ФКУ.

Перед цим на Олімпійських іграх у Токіо українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова завоювали срібну медаль. Тоді у фінальному заїзді на дистанції 500 метрів українки у каное-двійці поступилися лише чемпіонкам світу, представницям Китаю Сюй Шисяо і Сунь Меня. Також у Токіо Лузан завоювала «бронзу» у змаганнях каное-одиночок.