НОК: Людмила Лузан понесе прапор України на закритті Олімпійських ігор

Прапороносицею збірної України на урочистій церемонії закриття Олімпіади в Токіо буде буде дворазова призерка цих Ігор, веслувальниця Людмила Лузан, повідомляє 8 серпня сайт Національного олімпійського комітету.

«Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо, і я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно. Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни. З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади. Я дуже щаслива», – сказала призерка Олімпіада.

24-річна українка Людмила Лузан спершу виборола «срібло» із партнеркою по збірній Анастасією Четверіковою у каное-двійці на 500 метрів, а згодом – «бронзу» в змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів.