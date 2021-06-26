Бокс: Усик зустрінеться в ринзі з британцем Джошуа

Суперником українського боксера Олександра Усика стане британець Ентоні Джошуа. Про це повідомив промоутер Еддін Хірн, повідомляє Sky Sports.

Бій відбудеться 25 вересня у Лондоні, скоріш за все, на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем».

На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO.

Минулої осені Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору й здобув перший титул у суперважкій вазі (від 90,7 кілограма). Українець заволодів поясом WBO Inter-Continental.

33-річний Усик переміг у всіх своїх 18 поєдинках на професіональному ринзі, у 13 з них він вигравав достроково. У 2018 році він став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

Останніми роками Усика критикують через публічну підтримку Української православної церкви (Московського патріархату). У травні з’явився фільм під назвою «Здрастуй, брате! Христос воскрес» за участі Усика, українського боксера Василя Ломаченка та митрополита митрополит УПЦ (МП) Онуфрія.