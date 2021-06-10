Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
10 червня 2021, Київ 11:08
Новини | Суспільство

Усик сів на колію – «Укрзалізниця» попросила боксера не показувати поганий приклад

Днями стало відомо, що українець Олександр Усик і британський боксер Ентоні Джошуа зійдуться в поєдинку, орієнтовно у вересні

Компанія «Укрзалізниця» звернулася до боксера Олександра Усика з проханням не сидіти на залізничних коліях, як він це продемонстрував на одній зі світлин у соцмережах.

«Укрзалізниці» вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів. Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа», – написала УЗ у фейсбуці.

Коли і де була зроблена фотографія не повідомляється, сам боксер поки публічно не коментував звернення залізничників.

Днями стало відомо, що українець Олександр Усик і британський боксер Ентоні Джошуа зійдуться в поєдинку, орієнтовно у вересні. Очікується, що бій на офіційному рівні підтвердять до кінця поточного тижня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG