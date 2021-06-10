Усик сів на колію – «Укрзалізниця» попросила боксера не показувати поганий приклад

Компанія «Укрзалізниця» звернулася до боксера Олександра Усика з проханням не сидіти на залізничних коліях, як він це продемонстрував на одній зі світлин у соцмережах.

«Укрзалізниці» вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів. Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа», – написала УЗ у фейсбуці.

Коли і де була зроблена фотографія не повідомляється, сам боксер поки публічно не коментував звернення залізничників.



Днями стало відомо, що українець Олександр Усик і британський боксер Ентоні Джошуа зійдуться в поєдинку, орієнтовно у вересні. Очікується, що бій на офіційному рівні підтвердять до кінця поточного тижня.