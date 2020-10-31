Бокс: Усик переміг Чісору та здобув перший титул у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору й здобув перший титул у суперважкій вазі (від 90,7 кілограма). Українець заволодів поясом WBO Inter-Continental.

За підсумком 12 раундів Усик отримав одностайну перемогу за очками – 117:112, 115:113, 115:113.

Поєдинок відбувався на «Вемблі Арені» в Лондоні.

33-річний Усик переміг у всіх своїх 18 поєдинках на професіональному ринзі, у 13 з них він вигравав достроково. У 2018 році він став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

Останніми роками Усика критикують через публічну підтримку Української православної церкви (Московського патріархату). У травні з’явився фільм під назвою «Здрастуй, брате! Христос воскрес» за участі Усика, українського боксера Василя Ломаченка та митрополита митрополит УПЦ (МП) Онуфрія.

36-річний Чісора провів 42 поєдинки, у 32 з них він здобув перемогу. В інших 10 боях британець програв. Одну з поразок у 2012 році Чісорі завдав українець Віталій Кличко.