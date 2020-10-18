Бокс: Ломаченко програв усі свої чемпіонські пояси

У ніч на 18 жовтня у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма).

На ринзі зустрілися володар поясів чемпіона світу за версіями Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та франчайзингового поясу Світової боксерської ради (WBC) Василь Ломаченко та американець Теофімо Лопес – чемпіон за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Перша половина бою відбулася за сценарієм американського боксера, який діяв першим номером та багато атакував. Ломаченко захищався аж до восьмого раунду, після чого провів потужну серію ударів. Також українець був кращим в одинадцятому раунді. В інших «трихвилинках» боксери були приблизно однаково активні.

Як результат, Теофімо Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 119-109, 117-111, 116-112.

Для Василя Ломаченка це друга поразка у професійній кар’єрі. 1 березня 2014 року в Сан-Антоніо він програв за очками розділеним рішенням суддів досвідченому мексиканцю Орландо Салідо – 115-113, 112-116, 113-115.

Лопес залишився непереможним та став наймолодшим в історії абсолютним чемпіоном світу.