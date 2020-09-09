Ломаченко боксуватиме з Лопесом за чотири пояси чемпіона світу – офіційно

Український боксер Василь Ломаченко боксуватиме з американцем Теофімо Лопесом за чотири пояси чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кілограма).
Бій відбудеться 17 жовтня в американському Лас-Вегасі.
- 32-річний Василь Ломаченко володіє поясами чемпіона світу за версії Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та франчайзинговим поясом Світової боксерської ради (WBC).У його активі 14 перемог у 15 поєдинках.
- 23-річний Теофімо Лопес – чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). Він переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професійному рингу.
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