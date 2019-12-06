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06 грудня 2019, Київ 10:49
Новини | Спорт

Ломаченка визнали найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської асоціації

Чемпіон світу Василь Ломаченко

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Чемпіон світу у легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO), українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією WBO.

Українця нагородили на Конгресі WBO в Токіо.

Останній поєдинок Ломаченко провів у вересні. Він переміг британця Люка Кемпбелла рішенням суддів. Таким чином, Ломаченко зберіг за собою чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA в легкій вазі та отримав ще один – за версією WBC, який на момент бою був вакантним.

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