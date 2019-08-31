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31 Серпень 2019, Київ 12:26
Новини | Спорт

Букмекери: Ломаченко нокаутує Кемпбела в бою за три чемпіонські пояси

Найбільш вірогідною вважається перемога Ломаченка в сьомому або восьмому раунді

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Український боксер Василь Ломаченко нокаутує британця Люка Кембела в бою за три пояси чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кілограма). Про це свідчать дані букмекерів.

Найбільш вірогідною вважається перемога Ломаченка в сьомому або восьмому раунді.

Бій відбудеться ввечері 31 серпня в Лондоні. Ломаченко захищатиме звання чемпіона світу за версіями Світової боксерської асоціації (WBA) та Світової боксерської організації (WBO). Також боксери позмагаються за пояс Світової боксерської ради (WBC).

Де і коли дивитися бій Ломаченка

В активі українця 14 поєдинків, у яких він здобув 13 перемог. Останній бій Ломаченко провів у квітні проти британця Ентоні Кролли. Український спортсмен нокаутував опонента на початку четвертого раунду.

31-річний Кемпбел має на своєму рахунку 20 перемог у 22 боях.

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