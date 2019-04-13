Бокс: Ломаченко назвав ім’я потенційного наступного суперника і розповів про нову травму

Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над британцем Ентоні Кроллою заявив, що хотів би провести наступний бій проти американця Міґеля «Майкі» Ґарсії.

«Я хочу битися з Майкі Гарсією. Побачимо, поки що не знаю», – сказав Ломаченко.

Він додав, що хоче об’єднати чемпіонські пояси у легкій вазі (до 61,2 кілограма). Ґарсія володіє поясом WBC у цій ваговій категорії. У березні він зазнав першої поразки у своїй кар’єрі на професіональному ринзі, поступившись американцю Ерролу Спенсу. Заради цього поєдинку Ґарсія піднявся одразу на дві вагові категорії.

Українець також розповів YouTube-каналу EsNews, що під час останнього удару зламав праву руку. 13 квітня його мають оглянути лікарі.

У травні 2018 року Ломаченко травмував праве плече в бою з Хорхе Лінаресом й відновлювався впродовж кількох місяців.

У ніч на 13 квітня Ломаченко у четвертому раунді нокаутував британця Ентоні Кроллу та захистив свої пояси чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями WBA і WBO. Це найшвидший нокаут у кар'єрі українця.