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13 Квітень 2019, Київ 10:36
Новини | Події

Бокс: Ломаченко переміг британця Кроллу найшвидшим нокаутом у кар’єрі

Ломаченко переміг у четвертому раунді

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Український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу та захистив свої пояси чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями WBA і WBO.

Наприкінці третього раунду після затяжної атаки українця рефері відрахував нокдаун британцю, який, однак, зумів втриматися на ногах. Уже на початку четвертого раунду Кролла впав після удару з правої й не зміг піднятися.

Це найшвидший нокаут у кар'єрі Ломаченка. До цього рекордом українця була перемога на останній секунді четвертого раунду. Сталося це в його першому поєдинку на профірингу в жовтні 2013 року проти Хосе Раміреза.

Наразі Ломаченко провів на професійному рингу 14 поєдинків, у 13 з них він здобув перемогу. У грудні 2018 року він переміг пуерториканця Хосе Педрасу та об'єднав пояси чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO.

Ломаченко здобув 12 перемогу на професійному ринзі
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