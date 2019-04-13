Бокс: Ломаченко переміг британця Кроллу найшвидшим нокаутом у кар’єрі

Український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу та захистив свої пояси чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями WBA і WBO.

Наприкінці третього раунду після затяжної атаки українця рефері відрахував нокдаун британцю, який, однак, зумів втриматися на ногах. Уже на початку четвертого раунду Кролла впав після удару з правої й не зміг піднятися.

Це найшвидший нокаут у кар'єрі Ломаченка. До цього рекордом українця була перемога на останній секунді четвертого раунду. Сталося це в його першому поєдинку на профірингу в жовтні 2013 року проти Хосе Раміреза.

Наразі Ломаченко провів на професійному рингу 14 поєдинків, у 13 з них він здобув перемогу. У грудні 2018 року він переміг пуерториканця Хосе Педрасу та об'єднав пояси чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO.