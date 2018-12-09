Ломаченко переміг Педрасу й став чемпіоном світу за двома версіями

Український боксер Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хосе Педрасу та став чемпіоном світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями WBA і WBO.

Бій тривав усі 12 раундів, однак у передостанній трихвилинці рефері двічі відраховував Педрасі нокдаун. Усі судді віддали перемогу українцеві – 119:107, 117:109, 117:109.

Ломаченку вперше у своїй кар’єрі вдалося об’єднати чемпіонські пояси. Перед цим він володів титулом чемпіона за версією WBO у напівлегкій та другій напівлегкій вазі (до 57,1 та до 58,9 кілограма).

Поєдинок відбувався на арені «Медісон Сквер Ґарден» в американському Нью-Йорку. Востаннє бій Ломаченка тривав усі 12 раундів у 2014 році.