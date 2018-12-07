У Нью-Йорку відбулася церемонія зважування перед боєм Ломаченка з Педрасою

У Нью-Йорку 7 листопада відбулася церемонія зважування перед боєм чемпіона світу з боксу у легкій вазі, українця Василя Ломаченка та чемпіоном світу за версією WBO, пуерторіканцем Хосе Педрасою.

Ломаченко виявився трохи важчим за суперника. Він показав на вагах 60,96 кілограма, Педраса – 60,87 кілограма. Ліміт легкої ваги становить 61,235 кілограма.

У разі перемоги Ломаченко долучить до своїх трофеїв титул чемпіона за версією WBO.

Перед новим поєдинком українець заявив, що «на 100 відсотків» відновився після проведеної наприкінці травня операції.

«Для мене було добре відпочити», – сказав 30-річний Ломаченко, який має 11 перемог і одну поразку на професійному рингу.

Суперник Ломаченка, Хосе Педраса, має на професійному рингу 25 перемог і одну поразку, 12 разів він відправляв своїх суперників у нокаут.